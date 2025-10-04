Apelidado de The Comeback, os Bills viraram um 35 a 3 para vencer os Oilers por 41 a 38 nos playoffs.

O maior comeback da história ocorreu em dezembro de 2022, quando os Vikings reverteram uma desvantagem de 33 a 0 para vencer os Colts por 39 a 36.

Poucas coisas no esporte são tão emocionantes quanto uma grande virada. No futebol americano, em especial, as chamadas comebacks se transformam em capítulos lendários da NFL, quando uma equipe aparentemente derrotada encontra forças para reverter uma desvantagem enorme e sair de campo vitoriosa. Para os fãs, esses jogos são inesquecíveis não apenas pelo resultado, mas pelo drama, pela superação e pela imprevisibilidade que tornam a liga tão única. O Lance! apresenta as maiores viradas na história da NFL.

Ao longo da história, diversos times já protagonizaram essas recuperações improváveis. Em alguns casos, a reação aconteceu em partidas de temporada regular; em outros, em jogos de playoffs que definiram destinos de franquias inteiras. O que une todas as histórias é o impacto emocional e estatístico, já que várias dessas viradas entraram para os livros de recordes como as maiores de todos os tempos.

É importante lembrar que este levantamento desconsidera as viradas ocorridas em Super Bowls — que têm seu próprio peso e serão tratadas em outro momento. Aqui, o foco está nas maiores reações fora da final, mostrando como times já ressurgiram em condições desfavoráveis para escrever páginas épicas do esporte.

A seguir, veja as cinco maiores viradas na história da NFL fora do Super Bowl:

Minnesota Vikings 39 x 36 Indianapolis Colts (2022)

Em dezembro de 2022, os Vikings escreveram a maior virada da história da NFL. Perdendo por 33 a 0 no intervalo, a equipe de Minnesota reagiu de forma impressionante e venceu os Colts por 39 a 36, já na prorrogação. Foi a maior recuperação de todos os tempos em temporada regular, superando um recorde que durava três décadas.

Buffalo Bills 41 x 38 Houston Oilers (1992 – Playoffs da NFL)

Apelidado de The Comeback, esse duelo é um dos mais célebres da NFL. Os Bills estavam perdendo por 35 a 3 no terceiro quarto dos playoffs, mas conseguiram reagir e vencer os Oilers por 41 a 38 na prorrogação. Até 2022, era considerada a maior virada da história da liga.

Indianapolis Colts 45 x 44 Kansas City Chiefs (2014 – Playoffs da NFL)

Nos playoffs de 2014, os Colts protagonizaram outra virada memorável. A equipe estava em desvantagem de 28 pontos (38 a 10), mas conseguiu retomar o controle e venceu por 45 a 44. A reação é considerada uma das maiores da era moderna da NFL.

San Francisco 49ers 38 x 35 New Orleans Saints (1980)

Em 1980, os 49ers conseguiram uma das viradas mais lembradas da temporada regular. A equipe estava atrás por 28 pontos, mas se recuperou de forma espetacular e venceu os Saints por 38 a 35, em prorrogação. Esse jogo ajudou a consolidar a imagem do time como um dos mais resilientes de sua época.

Outras viradas de 24 pontos ou mais

Além desses casos, há diversos jogos marcantes em que times reverteram déficits de 24 pontos ou mais, como os Patriots contra os Broncos e outras franquias que escreveram capítulos heroicos em suas trajetórias. Embora não tenham superado os recordes absolutos, esses jogos reforçam como a NFL é um terreno fértil para histórias de superação e viradas emocionantes.