O ex jogador da NFL e apresentador do Fox Sports Mark Sanchez foi preso, neste sábado (04), após entrar participar de uma briga e ser esfaqueado. Ele foi acusado de agressão com lesão corporal, entrada ilegal de veículo motorizado e intoxicação pública. O Lance! te explica o que aconteceu.

Segundo o jornal americano The Guardian, policias responderam, às 00h30 (do horário local), a um chamado de uma "pertubação a ordem", em Indianópolis. Ao chegarem no local, os agentes identificaram dois feridos, sendo um deles Mark Sanchez.

Ele havia sido esfaqueado e foi levado ao hospital. Segundo informações preliminares, o ex-atleta profissional teve um desentedimento com um homem de 69 anos, que se tornou uma violência física. Ainda não há mais detalhes sobre o motivo da confusão.

Segundo a Fox Sports, Mark continua internado, mas está estável. Segundo o jornal extra, o Ministério Público do Condado de Marion anunciou, na manhã deste domingo (05), que foi marcada uma audiência inicial para terça-feira, de manhã, com fiança fixada em US$ 300.

Mark Sanchez estava no estado para narrar o jogo entre Colts e Raiders, que acontece neste domingo, no estádio Lucas Oil.

Antes de entrar para a Fox Sports, o apresentador jogou 10 temooradas na NFL, em times como o New York Jets, o Philadelphia Eagles e o Dallas Cowboys. Ele se aposentou em 2019, quando começou a carreira de comentarista.

NFL fará partida no Rio de Janeiro após sucesso em São Paulo

Ex-NFL é esfaqueado e preso nos EUA. (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

A NFL fará um jogo de temporada regular no Maracanã, no Rio de Janeiro, segundo anunciado no fim de outubro. Com o sucesso da Liga no Brasil, lotando dois jogos na Neo Química Arena, em São Paulo, nos anos de 2024 e 2025, a marca seguirá a expansão em solo brasileiro com partida em outra grande cidade brasileira. O contrato da NFL com o Rio é de, no mínimo, três partidas de temporada regular ao longo dos próximos cinco anos.

- Continunando o sucesso dos jogos em São Paulo, não poderíamos estar mais animados de jogar em uma das cidades mais icônicas do mundo: o Rio de Janeiro. Nós estamos ansiosos para trabalhar de perto com os parceiros municipais e estaduais do Rio ao lado do histórico Estádio do Maracanã para aprofundar nossos laços com os 10 milhões de fãs no Brasil e ao redor da América do Sul - disse o comissário da NFL Roger Goodell.

A NFL desembarcou no Brasil pela primeira vez em 2024, para a realização da partida entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, na Neo Química Arena, em São Paulo. Com o país sendo um dos maiores mercados consumidores da Liga no mundo, o público presente no jogo foi de 47.236 pessoas. O resultado foi considerado um sucesso pelos diretores da NFL, que retornou ao solo brasileiro em 2025.

Neste ano, foi realizado um duelo divisional, o que não é muito comum em confrontos internacionais, entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs. O público presente superou o de 2024, com 47.627 pessoas.

Com o sucesso, a NFL anunciou que fará jogos em outra cidade do Brasil: o Rio de Janeiro. O Maracanã sediará a partida no Brasil em 2026, em mais um passo para expandir a imagem da liga no país. O contrato da NFL com o Rio é de, no mínimo, três partidas de temporada regular ao longo dos próximos cinco anos.