Capitão do Vasco, Pablo Vegetti analisou a goleada de 4 a 0 sofrida pela equipe diante do Independiente del Valle nesta terça-feira (15), pelo jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana. Em entrevista após o jogo no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, no Equador, o argentino afirmou que a expulsão de Lucas Piton aos 11 minutos definiu o rumo da partida.

— A expulsão influenciou o curso da partida. Enfrentamos a altitude como um desafio, e depois o rival Independiente del Valle, uma equipe que joga muito bem e cujas estratégias já conhecíamos. Porém, o jogo foi alterado pela expulsão, tornando a situação extremamente difícil. Restam 90 minutos e faremos o possível para reverter o placar no Brasil, embora reconheçamos a complexidade da tarefa — avaliou o centroavante em entreivista à "Paramount".

Apesar do resultado ruim, Vegetti acredita na reação e na força cruz-maltinas em São Januário. O jogo de volta entre Vasco e Independiente del Valle acontece na próxima terça-feira (22).

— Confiamos sempre no nosso desempenho em casa e, se eles marcaram quatro gols aqui, acreditamos que podemos marcar quatro gols lá, mesmo sabendo que é um desafio. Tentaremos — concluiu o Pirata.

Independiente del Valle x Vasco: como foi o jogo?

✅ FICHA TÉCNICA

INDEPENDIENTE DEL VALLE 4 X 0 VASCO

PLAYOFFS DE OITAVAS DE FINAL (IDA) - SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: terça, 15 de junho de 2025, às 21h30 (horário de Brasília);

📍 Local: Estádio Olímpico Atahualpa, Quito (EQU);

🥅 Gols: Carabajal (47' do 1ºT), Mercado (3' e 36' do 2ºT) e Spinelli (5' do 2ºT);

🟨 Cartões amarelos: Alcívar e Briones (IDV); Hugo Moura (VAS) e Léo Jardim;

🟥 Cartão vermelho: Lucas Piton (VAS).

⚽ESCALAÇÕES

INDEPENDIENTE DEL VALLE (Técnico: Javier Rabanal)

Guido Villar; Matias Fernández, Richard Schunke, Mateo Carabajal e Cortéz (Layan Loor); Jordy Alcívar (Jhegson Méndez), Mercado e Darwin Guagua (Cazares); Briones (Aron Rodríguez), Renato Ibarra e Claudio Spinelli.

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura e Tchê Tchê (Garré); Rayan (David), Nuno Moreira (Mauricio Lemos), GB (Victor Luís) e Vegetti (Paulinho).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Kevin Ortega (PER);

🚩 Assistentes: Jesus Sanchez (PER) e Augusto Menendez (PER);

🖥️ VAR: Joel Alarcon (PER).

