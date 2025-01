NFL domina ranking de transmissões mais assistidas em 2024

A NFL dominou o ranking de transmissões mais assistidas dos EUA em 2024. As partidas da liga representaram 72 das 100 mais assistidas, segundo os índices de audiência da Nielsen divulgados pelo SportsPro Media nesta segunda-feira (6).

continua após a publicidade

Australian Open: quanto será a premiação para cada etapa este ano?

A transmissão mais assistida do ano foi o Super Bowl LVIII, que teve 123,7 milhões de telespectadores.

Apesar do sucesso no ano passado, a NFL registrou uma queda no número de transmissões na lista, quando comparados os números de 2024 com os do ano anterior. Em 2023, o esporte respondeu por 80 das 100 mais assistidas, o que representava 93% do ranking.

Segundo a SportsPro, um dos fatores que podem ter provocado essa queda foi a presença de transmissões ligadas às eleições nos EUA. Foram 16 posições ocupadas pela área política no Top 100, sendo quatro entre as dez primeiras.

continua após a publicidade

Lance do jogo entre Dallas Cowboys e Philadelphia Eagles (Foto: Sam Hodde / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Por equipes, os Kansas City e os Dallas Cowboys foram os que mais vezes aparecem na lista, 13 cada. O Baltimore Ravens vem em seguida com 10 transmissões no Top 100 mais assistidas.

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Os jogos de Natal da NFL, transmitidos pela Netflix, também aparecem na lista.

O ranking ainda conta com outros eventos esportivos como duas noites de cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, a final do March Madness feminino e o quinto jogo da World Series.