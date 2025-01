Australian Open: quanto será a premiação para cada etapa este ano?

A organização do Australian Open divulgou os valores de premiação da edição deste ano. No documento, também há o que cada rodada irá pagar no primeiro Grand Slam de 2025, que já começa na noite deste domingo (5), no horário de Brasília, com o qualifying.

O Aberto da Austrália de 2025 aumentou o dinheiro a ser distribuído em 12% em relação à edição de 2024, com diferenças dependendo de cada rodada.

A premiação total distribuída no Aberto da Austrália de 2025 será de 96,5 milhões de dólares australianos (cerca de US$ 60 milhões ou quase R$ 371 milhões), 44% a mais que na edição de 2016.

Os campeões de simples ganharão US$ 2,2 milhões (R$ 13,5 milhões), premiação ainda bem inferior aos US$ 3,6 milhões (R$ 20,05 milhões na cotação da época) do US Open do ano passado. No entanto, o aumento é de cerca de US$ 70 mil (R$ 431 mil) em comparação ao Australian Open de 2024, que pagou pouco mais de US$ 2,13 milhões (R$ 10,4 milhões) para cada campeão.

A premiação total também inclui prêmios para os participantes de duplas masculinas, duplas femininas e duplas mistas.

Jannik Sinner conquistou o Australian Open de 2024 (Foto: Martin KEEP / AFP)

Premiação do Australian Open 2025 na disputa simples

Quali

1ª rodada: AU$ 35 mil (US$ 22 mil ou R$ 135 mil)

2ª rodada: AU$ 49 mil (US$ 30,5 mil ou R$ 187 mil)

3ª Rodada: AU$ 72 mil (US$ 45 mil ou R$ 277 mil)

Chave Principal