Talentos da casa podem ser a solução do Corinthians em meio à má fase

Corinthians se prepara para a semifinal do Paulistão enquanto vive uma crise na Pré-Libertadores. Na quarta-feira (5), o Timão foi derrotado pelo Barcelona-EQU por 3 a 0, em Guayaquil, e se complicou na luta por uma vaga na fase de grupos do torneio continental. A volta será na Neo Química Arena, mas antes disso, o clube alvinegro encara o Santos valendo o sonho do título estadual.

continua após a publicidade

No domingo (9), o Corinthians retoma o objetivo de conquistar um título no início da temporada. Enquanto na Libertadores a instabilidade prevalece, no Paulistão, o clube alvinegro possui a melhor campanha da classificação geral e a vantagem de decidir todos os mata-matas em casa até a decisão.

Ironicamente, a consolidação da trajetória foi quando Ramón Díaz poupava a 'força máxima' para a disputa da Pré-Libertadores. Neste período, o Corinthians atuou com um time alternativo que conquistou oito vitórias e dois empates em 12 partidas na primeira fase do Paulistão.

continua após a publicidade

Destaques como João Pedro Tchoca, Félix Torres, Alex Santana, Talles Magno, José Martínez, Igor Coronado e Romero despontaram no time alternativo. Os jogadores ganharam espaço e são opções para as partidas mais importantes, visto que titulares, antes irrefutáveis, como André Ramalho e Rodrigo Garro, não vivem o melhor momento.

Atacante é um dos artilheiros do Timão na temporada (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

'Reforços Caseiros'

Talles Magno é artilheiro do Corinthians na temporada, junto a Yuri Alberto, com cinco gols. Em seguida, com quatro gols, está Romero, que também coleciona duas assistências. Alex Santana também se destacou com dois gols.

continua após a publicidade

Artilharia do Corinthians na temporada

5 gols - Talles Magno e Yuri Alberto 4 gols - Romero 2 gols - Alex Santana, Igor Coronado, Matheus Bidu e Memphis Depay 1 gol - André Carrillo, João Pedro Tchoca, José Martínez e Pedro Raul (já deixou o clube)

A sequência de vitórias dos primeiros jogos do Paulistão foi com os jogadores 'reservas' que introduziram mais intensidade à equipe, algo que faltou ao time na decisão contra o Barcelona, fato atestado por Ramón Díaz na entrevista coletiva.

— A Libertadores é completamente distinta de como jogamos no Brasil, a atitude, agressividade, eles foram muito superiores em todos os sentidos, muitos mais do que o tático, fizeram uma grande partida, souberam como jogar e nos superaram, não há desculpas táticas que possamos acertar ou não — falou o treinador em entrevista coletiva após a partida.

Corrida contra o tempo

Segundo informações do 'Ge', José Martínez, que trata um desconforto na articulação do joelho direito e foi desfalque do Corinthians no confronto contra o Barcelona de Guayaquil, é esperado pela comissão técnica para o duelo contra o Santos no próximo domingo (9), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela semifinal do Paulistão.