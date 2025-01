Neymar sobrevoa Pacaembu e fecha nova ação publicitária direto do helicóptero; assista

Um vídeo curto, uma frase direta e mais uma ação publicitária para Neymar antes mesmo de sua apresentação oficial no Santos. Depois de desembarcar em São Paulo e promover campanha para o Mercado Livre, o jogador voltou a citar a marca de e-commerce em novas imagens.

Em voo de helicóptero em cima da Arena Mercado Livre Pacaembu, o jogador gravou um vídeo observado o local e falou das lembranças de jogar no estádio.

- Saudade de jogar na Arena Mercado Livre Pacaembu - disse Neymar no vídeo que tem apenas 16 segundos de duração.

Anteriormente, na aparição na pista de pouso, o jogador recebeu uma caixa da empresa que tinha um par de chuteiras da Puma, empresa que patrocina o jogador fornecendo material esportivo. Neymar tem parceria a marca desde 2020, quando o brasileiro quebrou o contrato com a Nike, e firmou uma parceria de longa data, além de um contrato milionário com o camisa 10.

O atacante está a caminho da Vila Belmiro, onde fará sua apresentação oficial para a torcida dentro do estádio. Antes, passou no CT Rei Pelé para encontrar os novos acompanheiros de clube e assinar o contrato com o Peixe.

Neymar recebendo encomenda em ação da Mercado Livre (Foto: Divulgação)

Também está prevista uma sequência de apresentações musicais com Mano Brown, Projota, Supla, MC Bin, entre outros.

A festa ao lado da torcida deve começar já pela noite. Após as apresentações, Neymar atenderá a imprensa na sala de conferência da Vila Belmiro. No sábado (1), o jogador estará presente no estádio para acompanhar das tribunas o clássico entre Santos e São Paulo. Ainda não há previsão para sua estreia com a equipe.