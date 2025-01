Trânsito, comércio e muita torcida: como está Santos horas antes da chegada de Neymar

Cerca de quatro horas antes da chegada de Neymar na Vila Belmiro, a movimentação em frente do estádio é muito grande. Entre barricadas na rua, caminhões de um lado ao outro e muitos torcedores na frente do estádio, parte da cidade de Santos já se prepara para receber o craque de volta.

continua após a publicidade

+ Avião no solo: Neymar chega ao Brasil e leva torcedores à loucura

Neymar terá seu primeiro contato com a torcida de dentro do gramado da Vila. Haverá uma festa e recepção com os torcedores e, sem seguida, o jogador vai atender à imprensa.

O principal público para receber o jogador no estádio não poderia ser diferente. Muitas crianças cantando o nome do craque, com camisas personalizadas e faixas de boas vindas lotam as ruas ao lado da Vila.

continua após a publicidade

No meio deles, Gabriel Leite, de apenas 12 anos, veio junto com o irmão, Leonardo Leite, 19. A dupla saiu de Barretos, que fica a sete horas de distância de Santos, apenas para acompanhar a reapresentação de Neymar.

- Sempre quis ver um jogo do Neymar. Hoje não é um jogo, mas quero ver ele de perto. A ansiedade está batendo - disse o pequeno torcedor.

Leonardo não esconde que faria tudo de novo para ver o ídolo. A expectativa é que o clube do coração consiga voltar a conquistar títulos e ter um jogador que represente a torcida em campo.

continua após a publicidade

- O Neymar é um jogador que representa a torcida, que joga com raça. Além de ser uma referência, é um cara que mostra um amor muito grande pelo Santos. O Santos está muito feliz de ter ele aqui - completou.

O comércio local também foi muito beneficiado pela volta do jogador. Leandro Tadeu, de 38 anos, proprietário de um dos bares em frente ao estádio, não esconde a empolgação ao falar da expectativa do aumento das vendas a partir do retorno do craque.

Ambulantes vende produtos nos arredores da Vila Belmiro antes da chegada de Neymar (Foto: Vinicius Harfush)

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

- Ano passado foi um dos piores anos, o volume da Série B não foi aquilo que a gente esperava. Jogos aqui com baixíssimo volume de pessoas. E agora a expectativa é só alegria. Hoje esse movimento, amanhã tem jogo contra o São Paulo… então parece que são dois dias de clássico aqui. Tive que chamar meus funcionários para entrarem antes - disse.

Outro comércio que está em alta no arredores do estádio são as camisas do Santos. Se dentro da loja os modelos custam a partir de R$ 349 sem a personalização de Neymar, ambulantes vendem modelos já com o nome do craque. Os preços vão de R$ 50 a R$ 180. Além das famosas “camisas tailandesas” bandeiras, faixas, copos e bandanas estão sendo vendidos na frente da Vila Belmiro.