De volta ao Santos, Neymar perde o "posto" de jogador brasileiro mais bem pago do mundo. O atacante aceitou abrir mão de grandes valores ao rescindir contrato com o Al-Hilal e retornará ao futebol nacional para defender o Peixe, que não pode custear os mesmos números para o camisa 10. Assim, o craque fica fora do top-10 entre os jogadores do Brasil de maiores salários, fato que não acontecia há 12 anos, desde sua ida ao Barcelona.

Pelo Al-Hilal, com contrato fechado para dois anos, o brasileiro recebia de salário cerca de 13 milhões de euros (R$ 80 milhões). Na época, o valor milionário de Neymar era o terceiro maior do mundo, atrás somente do português Cristiano Ronaldo e do francês Karim Benzema, ambos também no futebol saudita.

A mudança de ares para Neymar também será sentida no bolso, já que o jogador irá faturar apenas aproximadamente 7% do que recebia no Al-Hilal. O novo salário do brasileiro terá o valor fixo de R$ 1 milhão e mais os rendimentos do clube com o craque, incluindo os 90% dos direitos de imagem, que seriam repassados para o camisa 10. É esperado, assim, que o Santos pague cerca de R$ 6 milhões por mês.

Com o valor estimado de R$ 6 milhões, o atacante perde a liderança da lista entre os brasileiros mais bem pagos, além de ficar de fora do top-10. A lista, dominada por craques que atuam no futebol europeu, sofreu com duas grandes mudanças após a atual janela de transferências, com a saída de Neymar e Oscar, durante sua passagem na China, do futebol internacional.

Agora, o novo líder do ranking é Casemiro que, apesar da fase do Manchester United, recebe uma quantia impressionante por temporada: 21,7 milhões de euros (R$ 133,4 milhões, na cotação atual). Em seguida, o dono do segundo lugar é Vini Jr que foi eleito o melhor jogador do mundo, em 2024, pela Fifa.

O atacante do Real Madrid também fatura uma bolada para defender os Merengues. Com salário de cerca de 1,7 milhões de euros (R$ 10,4 milhões), Vini Jr recebe 20,8 milhões de euros (R$ 127,9 milhões) por ano. Para fechar o pódio, Roberto Firmino ganha 19 milhões de euros (R$ 116,8 milhões) do Al-Ahli, clube da Arábia Saudita, por uma temporada.

Veja ranking dos brasileiros mais bem pagos do mundo

Casemiro (Manchester United) - 21,7 milhões de euros/ano Vinícius Jr. (Real Madrid) - 20,8 milhões de euros/ano Roberto Firmino (Al-Ahli) - 19 milhões de euros/ano Malcom (Al-Hilal) - 18 milhões de euros/ano Marquinhos (PSG) - 16,8 milhões de euros/ano Gabriel Jesus (Arsenal) - 16,5 milhões de euros/ano Éder Militão (Real Madrid) - 14,6 milhões de euros/ano Fabinho (Al-Ittihad) - 14 milhões de euros/ano Raphinha (Barcelona) - 12,5 milhões de euros/ano Rodrygo (Real Madrid) - 12,5 milhões de euros/ano

