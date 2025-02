Luka Doncic é o mais novo jogador dos Los Angeles Lakers, após o acerto da troca entre a franquia californiana e o Dallas Mavericks. Na negociação, a equipe do Texas recebeu Anthony Davis, principal companheiro de LeBron James nas últimas temporadas. Fora de quadra, o Lance! explica como a movimentação impacta o salário do esloveno.

continua após a publicidade

➡️ Bastidores da troca na NBA: Doncic e Davis surpresos, LeBron descobre em casa

Na NBA, Doncic jogou apenas por uma entidade desde 2018: o Dallas Mavericks. Ao término da sua sexta temporada, o ala-armador estava elegível para assinar uma extensão de contrato "super máximo", no valor de 345 milhões de dólares (cerca de R$ 2 bilhões), tornando-se o jogador mais bem pago da história da liga.

Salário "super máximo" na NBA

O mecanismo financeiro seria possível por conta do acordo coletivo, assinado por jogadores e dirigentes, sobre os novos contratos da NBA, em 2023. A inclusão do vínculo "super máximo" está relacionado a um jogador que consiga completar metas pela mesma equipe a qual foi escolhido no draft.

continua após a publicidade

Inicialmente, a ferramenta foi implementada para que times de mercado pequeno da NBA consigam manter suas principais estrelas no elenco, por meio de uma bonificação inigualável em comparação a franquias de maior apelo popular.

Doncic, por sua vez, estaria qualificado para receber o contrato "super máximo" ao final desta temporada, visto que alcançou as metas necessárias: participações seguidas nos melhores quintetos da NBA e no All-Star Game, além de um número mínimo de temporadas completas pelo Mavs.

continua após a publicidade

Situação salarial de Doncic no Mavs, caso ficasse no Texas (Foto: Reprodução/X@BobbyMarks42)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com a mudança de ares forçada, o valor do contrato não será possível no Lakers. Segundo a imprensa estadunidense, a inflexibilidade financeira no teto salarial da NBA foi a principal motivação para a troca de Doncic pelo Mavs.