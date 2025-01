Bruna Biancardi abre o jogo sobre relação com filho mais novo de Neymar

Bruna Biancardi abriu o jogo sobre a relação com Davi Lucca, filho mais novo do jogador Neymar, atual companheiro da influenciadora. O pronunciamento aconteceu nesta segunda-feira (27), quando a modelo abriu uma caixinha de perguntas no Instagram. Em uma interação com uma seguidora, ela elogiou o primogênito do jogador do Al-Hilal.

De acordo com Bruna, Davi Lucca é uma criança especial. O menino tem atualmente 13 anos, e é fruto do antigo relacionamento de Neymar com a também influenciadora, Carol Dantas. Ao elogiar o filho do atual companheiro, ela aproveitou o momento para esclarecer qualquer dúvida sobre polêmicas na relação com o enteado.

- Não sei como ‘parece ser’ para vocês, mas o Davi é um garoto especial demais! Desde o dia em que o conheci, fiquei surpresa com a pureza dele, com o quanto ele é doce, carinhoso, preocupado, educado… Ele é muito amado e especial - disse a influenciadora.

Bruna Biancardi fala sobre nova gravidez

Além disso, a atual companheira de Neymar também falou sobre a atual gravidez. Bruna e o jogador já são pais de Mavie, de 1 ano, e agora esperam a chegada de uma nova filha. A influenciadora compartilhou com os seguidores como tem sido o período da nova gestação e revelou um desejo para a chegada da nova filha.