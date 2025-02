Neymar Jr. está finalizando a compra da rede de academias Ironberg, conhecida por ser a "casa" de grandes astros do fisioculturismo brasileiro. A rede teve sua na sua primeira sede a revelação de Ramon Dino, um dos maiores representantes do esporte no mundo. A transação, a ser confirmada nos próximos dias, será feita em parceria com um fundo árabe, conforme apuração do Lance!. Valores não foram divulgados.

A parceria entre Neymar e Ironberg consolida a entrada do jogador do Santos no mercado fitness brasileiro. O astro já havia começado a investir em suplementos quando criou a própria marca, a Next10. Este investimento é parte da estratégia de diversificação de renda do atleta, que já possui participações no setor imobiliário e em startups.

Neymar faz investimeto com fundo árabe em rede de academias (Foto: Divulgação/Ironberg)

Ironberg já teve Renato Cariani, Paulo Muzy, Júlio Balestrin e outras personalidades como donos

A rede de academias, que agora pertence a Neymar, nasceu e cresceu de forma muito atrelada ao fisiculturismo. Entre as personalidades do esporte que já foram donos de unidades estão: Renato Cariani, Diogo Montenegro, Eduardo Correa, Paulo Muzy, Júlio Balestrin e outros.

A Ironberg atrai uma clientela de influenciadores e atletas de fisiculturismo, com unidades em São Paulo, São Caetano, Alphaville, Maringá (PR), Florianópolis (SC) e Santos. Neymar planeja manter o alto padrão da rede e expandir a marca, incluindo a construção de um novo Centro de Treinamento no Rio de Janeiro. Para este fim, conta com o apoio financeiro de um fundo árabe e a experiência do ex-nadador e empresário Joel Jota.

