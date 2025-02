Neymar, do Santos, faz forte desabafo: ‘Nunca quis ser rei’

Com a presença de Neymar, a cerimônia da Kings League Brasil aconteceu na noite de quarta-feira (24), Rosewood Hotel, em São Paulo (SP). Após o evento, o brasileiro conversou com o youtuber "TheGrefg" sobre os caminhos da sua carreira como jogador profissional.

Chamado de "príncipe" pela torcida do Santos, Neymar foi perguntado pelo youtuber espanhol se gostaria de ser conhecido como "rei". Além disso, o camisa 10 passou

— Não é que eu não quisesse ser rei, é que para mim só existe um rei, e esse é Pelé. Muitas coisas aconteceram, tive muitas lesões que me custaram muito na carreira e bem, Deus quis assim. Não tenho motivos para ficar triste, pelo contrário — Neymar explicou.

— Estou muito feliz com a minha história e com a minha vida. Conquistei quase tudo que sonhei, e até conquistei coisas que nunca sonhei. Sou muito grato a Deus por mudar a minha vida, a da minha família e dos meus amigos. Isso é o mais importante para mim — concluiu o craque.

Neymar é o novo presidente da Furia FC

Na cerimônia de lançamento da Kings League Brasil, Neymar foi anunciado como presidente da Furia FC, ao lado de Cris Guedes, empresário e amigo de infância do jogador. O campeonato, criado pelo ex-jogador espanhol Gerard Piqué, escolheu Kaká para ser presidente geral do produto no país. A liga, por sua vez, reforça a conexão entre o fut 7 e o futebol profissional.

Na zona de entrevistas do evento, Neymar exaltou a importância da competição como ferramenta de entretenimento no futebol e se mostrou empolgado com a nova função que assumiu na carreira. O camisa 10 falou da possibilidade de seguir como gestor esportivo e se a posição de representante de um clube pode indicar seu futuro no Peixe.

— Acho difícil. O lado empresário já existe há um tempo, mas como presidente de clube é bem difícil. Aqui é mais um entretimento, algo diferente de um clube profissional. O time profissional é mais difícil e complicada, aqui a gente consegue ter mais controle — revelou Neymar.

