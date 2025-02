Neto vê titular do Corinthians como mais importante que Depay

O ex-jogador Neto voltou a realizar criticas ao jogador Memphis Depay. Desta vez, além de questionar a vida extracampo do holandês, o apresentador apontou um outro titular do Corinthians como mais importante para o elenco. Trata-se do atacante Yuri Alberto.

O posicionamento do ídolo do clube alvinegro aconteceu nesta quarta-feira (26) durante a realização do programa "Donos da Bola", da emissora Band. Ao comparar os dois atletas, Neto destacou que o camisa 9 tem mais gols que o Depay no Campeonato Paulista.

- O Yuri Alberto é muito mais importante que o Memphis. A gente estava cobrando ele por não ter feito nenhum gol no início do campeonato. Mas depois, ele fez contra o Palmeiras e dois contra o Santos. O Memphis tem apenas um gol no Paulista. Oito desde a chegada ao Corinthians. Meu irmão, você tem que jogar - iniciou o ex-jogador.

Além disso, Neto também questionou a possibilidade do holandês não estar gostando das criticas dele. Ao abordar o tema, o apresentador detonou a vida extracampo do atleta e questionou algumas aparições em programas que não são de cunho esportivo.

- E se ficou bravinho com o que eu disse antes, tô nem aí. Vai no Serginho Groisman, na Angélica, vai no raio que o parta. É nesses lugares, que ninguém vai falar que você tem que jogar bola. Foi pra isso que você veio. Não foi para ficar indo em tapuão da serra, no Morumbi, nos lugares chiques, essa é a verdade. A gente aqui (no Donos da Bola) já criticamos de muitos jogadores. Mas do Memphis não pode? Porque ele é europeu? Quero que ele se exploda. Precisamos ser justos aqui - concluiu.

Corinthians vive momento decisivo na temporada

As críticas de Neto a Memphis Depay surgem em meio a uma semana decisiva para o Corinthians na temporada. A equipe do técnico Ramón Díaz enfrenta a Universidad Central, nesta quarta-feira (26), às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da fase preliminar da Libertadores de 2025.

Para alcançar a classificação, o Alvinegro precisa vencer o confronto. Isso porque, a primeira partida entre os clubes terminou empatada em 1 a 1, na última quarta-feira (19), no Estadio Olímpico de la UCV, na Venezuela.