Milan acerta renovação de patrocínio máster; compare valores

O Milan anunciou a extensão de uma parceria que vai superar os 20 anos. Será com a companhia aérea Emirates, que terá, ao final do acordo, superado 20 anos junto ao clube italiano. A empresa dos Emirados Árabes Unidos seguirá como patrocinadora máster e parceira de voos.

- A renovação de nossa parceria com a Emirates é um testemunho de uma das colaborações mais históricas e admiradas do futebol - uma jornada compartilhada que olha para o futuro com ambição e visão - afirmou Maikel Oettle, diretor comercial do Milan, antes de emendar:

- A Emirates continuará ao nosso lado, ajudando-nos a fortalecer as bases sólidas do Clube e, juntos, conectar novas gerações de torcedores ao redor do mundo, criando experiências únicas que vão muito além do campo.

Os valores e termos exatos do acordo não foram revelados, mas há relatos na imprensa italiana de que houve redução no montante a ser investido pela empresa (de € 30 milhões anuais para € 20 milhões anuais), o que pode ser interpretado com a ausência do clube em competições europeias nesta temporada. A parceria já existe desde 2007, e a empresa é patrocinadora máster do clube desde 2010.

- Estamos entusiasmados em estender nossa parceria com o AC Milan. Essa colaboração, construída sobre valores compartilhados e um compromisso mútuo com a excelência, criou experiências inesquecíveis para milhões de fãs em todo o mundo - afirmou Tim Clark, Presidente da Emirates Airlines.

A companhia aérea é uma das principais patrocinadoras do futebol europeu. Veja abaixo os valores atualmente aportados pela empresa.

Clubes patrocinados pela companhia no futebol europeu

Clube Valor por temporada

Real Madrid € 50 milhões (mínimos)

Arsenal € 58 milhões (inclui naming rights do estádio)

Milan € 20 milhões

Lyon € 20 milhões

Benfica € 8 milhões (de acordo com o jornal A Bola)

Bayern € 5 milhões (não inclui logomarca no uniforme)