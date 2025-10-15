menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Milan acerta renovação de patrocínio máster; compare valores

Empresa é uma das principais apoiadoras de clubes da Europa

Avatar
Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/10/2025
15:08
Atualizado há 2 minutos
Milan _ Campeonato Italiano
imagem cameraMilan tenta voltar aos grandes momentos no futebol
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Milan anunciou a extensão de uma parceria que vai superar os 20 anos. Será com a companhia aérea Emirates, que terá, ao final do acordo, superado 20 anos junto ao clube italiano. A empresa dos Emirados Árabes Unidos seguirá como patrocinadora máster e parceira de voos.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

- A renovação de nossa parceria com a Emirates é um testemunho de uma das colaborações mais históricas e admiradas do futebol - uma jornada compartilhada que olha para o futuro com ambição e visão - afirmou Maikel Oettle, diretor comercial do Milan, antes de emendar:

- A Emirates continuará ao nosso lado, ajudando-nos a fortalecer as bases sólidas do Clube e, juntos, conectar novas gerações de torcedores ao redor do mundo, criando experiências únicas que vão muito além do campo.

continua após a publicidade

Os valores e termos exatos do acordo não foram revelados, mas há relatos na imprensa italiana de que houve redução no montante a ser investido pela empresa (de € 30 milhões anuais para € 20 milhões anuais), o que pode ser interpretado com a ausência do clube em competições europeias nesta temporada. A parceria já existe desde 2007, e a empresa é patrocinadora máster do clube desde 2010.

- Estamos entusiasmados em estender nossa parceria com o AC Milan. Essa colaboração, construída sobre valores compartilhados e um compromisso mútuo com a excelência, criou experiências inesquecíveis para milhões de fãs em todo o mundo - afirmou Tim Clark, Presidente da Emirates Airlines.

continua após a publicidade

A companhia aérea é uma das principais patrocinadoras do futebol europeu. Veja abaixo os valores atualmente aportados pela empresa.

Clubes patrocinados pela companhia no futebol europeu

Clube Valor por temporada
Real Madrid € 50 milhões (mínimos)
Arsenal € 58 milhões (inclui naming rights do estádio)
Milan € 20 milhões
Lyon € 20 milhões
Benfica € 8 milhões (de acordo com o jornal A Bola)
Bayern € 5 milhões (não inclui logomarca no uniforme)

Com gol de Nkunku, o Millan venceu o Lecce pela Copa da Itália (Foto: Divulgação/Milan)
Milan acerta renovação de patrocínio máster; compare valores (Foto: Divulgação/Milan)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias