NBA: comentarista americano aponta favorito e diz que corrida pelo MVP já terminou

O comentarista esportivo Stephen A. Smith afirmou que Shai Gilgeous-Alexander, armador do Oklahoma City Thunder, é o favorito para conquistar o prêmio de Jogador Mais Valioso (MVP) da NBA. No entanto, os números mostram que a corrida pelo título está mais acirrada do que se imaginava.

Gilgeous-Alexander tem sido uma das principais estrelas da temporada, alcançando a marca de 20 ou mais pontos em 60 jogos consecutivos da NBA. Sua consistência e importância para o Thunder o tornam um forte candidato ao prêmio. De acordo com Stephen A. Smith, o jogador só não conquistará o prêmio se "cair do mapa" completamente nos últimos jogos da temporada regular.

NBA tem corrida apertada para o prêmio de MVP da temporada (Fotos: AFP)

O pivô Nikola Jokic, do Denver Nuggets, também está na disputa e é um forte concorrente. Jokic já conquistou o prêmio de MVP três vezes (2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024) e apresenta médias impressionantes, com 29,1 pontos, 12,8 rebotes e 10,3 assistências por jogo. O sérvio pode se tornar o primeiro jogador da história da NBA a terminar uma temporada entre os três primeiros nessas categorias.

Outros jogadores, como Donovan Mitchell, do Cleveland Cavaliers, e Jayson Tatum, do Boston Celtics, também estão na disputa.

Lesões e queda de rendimento afetam na corrida pelo MVP

Jayson Tatum torceu o tornozelo na última segunda-feira (24) durante o terceiro quarto do jogo entre Boston Celtics e Sacramento Kingds. O ala aterrissou em cima do pé de Domantas Sabonis e saiu para o vestiário logo em seguida.

A extensão da ausência de Tatum ainda é incerta, mas sua importância para a equipe é clara, já que o jogador lidera as principais estatísticas do time de Boston. A lesão pode afetar na corrida pelo MVP, que fica cada vez mais acirrada entre os principais jogadores da liga.

Donovan Mitchell, por sua vez, também é um dos principais candidatos ao prêmio, mas sua recente queda de rendimento com o Cleveland Cavaliers pode comprometer suas chances. Embora a franquia ainda esteja segura na disputa dos playoffs, o Cleveland vem enfrentando dificuldades, perdendo os últimos confrontos e precisando se recuperar para manter sua posição na tabela.