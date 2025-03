Estrangeiros do Flamengo desfalcam a equipe na Data-Fifa

O técnico Filipe Luís, do Flamengo, não contará com alguns jogadores no período da Data-Fifa (entre 17 e 25 de março). Afinal, por conta do forte elenco rubro-negro, a tendência é que titulares sejam convocados por suas expectitvas seleções. Segundo o "Coluna do Fla", o clube carioca já recebeu a confirmação que cinco atletas serão chamados: De La Cruz, Arrascaeta, Varela, Gonzalo Plata e Erick Pulgar.

A lista de ausências nos treinamentos rubro-negros, no entanto, deve aumentar. Nesta quinta-feira (6), o técnico Dorival Júnior convocará 23 jogadores para os jogos contra a Colômbia e Argentina. Na lista inicial, com 52 nomes, seis jogadores do Flamengo estavam presentes. São eles: Wesley, Léo Ortiz, Danilo, Alex Sandro, Gerson e Bruno Henrique.

Ou seja, a tendência é que alguns rubro-negros estejam na convocação da Canarinho.

Lista de Dorival pode contar com nomes do Flamengo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A Data-Fifa atrapalhará os jogos da final do Carioca?

O Flamengo venceu o Vasco por 1 a 0 no Estádio Nilton Santos no jogo de ida da semifinal do Carioca. Dessa forma, pode perder por um gol de diferença que mesmo assim avançará para a decisão. Afinal, por conta da sua campanha na Taça Guanabara, o Rubro-Negro conta com a vantagem do empate no placar agregado. O jogo será no sábado, às 17h45, no Maracanã.

Se avançar de fase, o time rubro-negro não terá dor de cabeça por conta da Data-Fifa. Afinal, a Ferj trabalha com as datas 12 e 16 de março para as duas decisões. Ou seja, antes do período dos jogadores nas seleções.

