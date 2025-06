Mundial de Clubes aposta em novas tecnologias para redefinir o futebol global

A Fifa quer mais do que um torneio com 32 clubes. O novo Mundial de Clubes, que começou no último sábado (14), nos Estados Unidos, também é uma tentativa de reposicionar o “produto futebol” no cenário global. É o que avalia Henrique Borges, VP executivo da empresa brasileira Somos Young, especializada em tecnologia e relacionamento entre clubes e torcedores.

- A principal mensagem que o novo Mundial traz é o entendimento da Fifa de que algo diferente precisava ser feito. Esta edição servirá como teste para novidades que podem tornar as competições mais dinâmicas - afirma Borges, cuja empresa atende clubes como Cruzeiro, Vasco, Vitória e Sport Recife.

📱 As novidades do Mundial

Para o executivo, a edição inaugural do torneio no novo formato será um campo de testes para inovações. Entre as apostas da Fifa estão:

Tecnologia de impedimento semiautomatizada com IA em versão mais avançada Câmeras corporais nos árbitros integradas às transmissões ao vivo Tablets para substituições, substituindo o uso de papel pelos bancos

- Estamos vendo um futebol cada vez mais multiconectado e tecnológico. A ideia é unir futebol e entretenimento, criando um produto global de alto nível competitivo, de grande apelo comercial e emotivo, como uma espécie de versão adaptada da Copa do Mundo de Seleções - analisa Borges.

💰 Nova relevância entre os europeus?

Segundo ele, a competição também pode ganhar status entre os europeus, onde até então o torneio era visto com menos relevância em relação à Champions League.

- Para os sul-americanos, o Mundial sempre foi importante. Já os europeus tinham outra visão. Mas com o novo formato, os valores envolvidos e o apelo comercial podem mudar essa lógica - finaliza o executivo.

Com premiação recorde de US$ 1 bilhão, novas tecnologias e maior visibilidade global, o novo Mundial da Fifa tenta se firmar como um dos eventos mais valiosos do futebol mundial — dentro e fora de campo.

