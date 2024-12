A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025, mais conhecida como Copinha, começa no dia 2 de janeiro. A edição do ano que vem reflete um cenário que tem ganhado força no Brasil nos últimos anos, a expansão da presença das SAFs (Sociedades Anônimas do Futebol). Das 128 equipes que disputarão a competição, 19 possuem esse formato de clube-empresa, o que representa 15% do total.

Se comparada ao número de SAFs que disputaram a edição de 2024, a presença de clubes com essa estrutura praticamente dobrou, passando de 10 para 19.

Além dos clubes grandes como Atlético-MG, Botafogo, Vasco, Cruzeiro, Bahia, Coritiba, Cuiabá e Atlético-GO, que o público acompanhou de perto a adoção dessa estrutura e os desdobramentos dessa mudança, na Copinha, terá também SAFs de times de menor expressão.

Final da Copinha 2024 entre Corinthians e Cruzeiro (Foto: Alexandre Battibugli/Ag. Paulistão)

Estão entres eles estão: Rio Branco SAF (ES), Brasiliense SAF (DF), Hercilio Luz FC SAF (SC), Coimbra EC SAF (MG), SAF Tirol (CE), América FC SAF (MG), Boavista SAF (RJ) e Atlético Guaratinguetá SAF (SP).

Além disso, existem SAFs também entre os times que estão estreando na competição. São três entre os 20 novatos, a Azuriz SAF (PR), América FC SAF (RN) e Santa Cruz Acre SAF (AC).