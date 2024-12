Copinha 2025: saiba quais são os 20 times que participarão da competição pela 1ª vez

A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025, mais conhecida como Copinha, terá início no dia 2 de janeiro, e contará com 128 clubes na briga pelo título. Desses, 20 são estreantes na competição. O Lance! conta agora quem são eles.

O estado de São Paulo contará com quatro novos representantes na competição: Bandeirante, Referência e Santa Fé. A cidade do último, Santa Fé do Sul, será até sede do Grupo 2.

Três grupos contarão com dois estreantes cada. O Grupo 6 terá o Bandeirante-SP e Azuriz-PR, além dos veteranos Tuna Luso-PA e Botafogo-SP.

No Grupo 17 estarão Audax e Athletico-PR e os novatos Mazagão-AP e Ferroviário- CE. O Grupo 29, que será disputado na cidade de Guarulhos, contará com os estreantes Barra-SC e América-SE, além de Flamengo-SP e Internacional.

Já o Grupo 30, terá Monte Roraima-RR e Araguacema-TO fazendo suas estreias contra Ibrachina e Náutico.

E alguns dos novatos já enfrentarão gigantes do futebol brasileiro logo na primeira fase. O Jaciobá, de Alagoas, tem no seu grupo o Santos, um dos maiores produtores de jovens talentos do futebol brasileiro.

Taça da Copinha (Foto: Rodrigo Corsi/FPF-SP)

Mazagão-AP e Ferroviário- CE enfrentarão o Athletico-PR. O Santa Cruz-AC terá pela frente nada mais do que o Palmeiras, que tem apostado cada vez mais no desenvolvimento de sua base e contou com nomes como Endrick e Estêvão disputando as últimas edições da Copinha.

O Cruzeiro-PB também enfrenta um gigante, o Flamengo, assim como Barra-SC e América-SE que estão no mesmo grupo que o Internacional.

⚽Confira a lista dos 20 estreantes: