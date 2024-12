Seu clube na Copinha: Corinthians busca aumentar dinastia em meio a incertezas

O Corinthians é o maior campeão da Copinha com 11 títulos. Na última temporada, o Timão levantou o troféu, após vencer o Cruzeiro por 1 a 0 na decisão, disputada na Neo Química Arena. Apesar disso, a equipe chega em um período de incertezas na competição de base.

continua após a publicidade

➡️Copinha 2025: quando começa, grupos e jogos da edição

Campeão em 1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015, 2017 e 2023, o Corinthians possui uma das torcidas com mais apego emocional à competição, sempre lotando as partidas no interior de São Paulo.

No último ano, o treinador do time foi o ídolo Danilo Andrade, que fez história defendendo o Corinthians nos títulos da Libertadores e Mundial de Clubes, em 2012. No decorrer da temporada, a equipe a não conseguiu repetir o bom futebol apresentado e o técnico foi demitido.

continua após a publicidade

Desde então, passaram três treinadores pela categoria sub-20: Raphael Laruccia, Renato Rodrigues e Orlando Ribeiro, que será o comandante do Timão na fase de grupos do torneio. Em 2024, o Corinthians terminou o Campeonato Brasileiro da categoria na 18ª colocação, com apenas três vitórias em 19 jogos.

Neste ano, as partidas do Corinthians na primeira fase da competição serão disputadas em Santo André, no ABC, no estádio Bruno José Daniel. Além do Timão, estão no grupo Rio Branco-AC, Gazin-RO e o Santo André, time sede.

continua após a publicidade

Corinthians conquistou o título da Copinha na última temporada (Foto: Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians)

Olho neles

O lateral-esquerdo Denner é apontado como uma das maiores promessas do Corinthians para a próxima edição da Copinha. Nascido em 2008, o jovem de apenas 16 anos é titular da categoria sub-20 e um dos destaques da equipe.

A Fiel deve ficar de olho no atacante Gui Negão. Com 17 anos, o jogador é titular da equipe comandada por Orlando Ribeiro. Em 2024, foi relacionado por Ramón Díaz na vitória do Corinthians sobre o Cuiabá por 1 a 0, na Arena Pantanal, pelo Campeonato Brasileiro.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Lista de jogadores do Corinthians na Copinha

Goleiros

Kauê (2004)

Arthur Borghi (2007)

Matheus Corrêa (2006)

Laterais

Caio Garcez (2004)

Pellegrin (2006)

Caipira (2005)

Vitinho (2005)

Denner (2006)

Zagueiros

Fernando Vera (2005)

Lucão (2007)

Vinícius César (2007)

Ruan (2007)

Vinícius Gomes (2008)

Meias

Bahia (2006)

Caraguá (2007)

Jesse (2005)

Lucas Gabriel (2007)

Luiz Eduardo (2007)

Pedro Thomas (2008)

Robert (2006)

Atacantes

Rodrigão (2007) Richard Henry (2007) Nicollas (2008) Nicolas Araújo (2007) Luiz Fernando (2007) Kauã (2007) Juninho (2006) Gui Negão (2007) Dieguinho (2007)

Tabela do Corinthians na Copinha 2025

1ª Rodada - Corinthians x Gazin-RO - 21h30 - 04/01

2ª Rodada - Rio Branco-AC x Corinthians - 17h - 07/01

3ª Rodada - Santo André x Corinthians - 17h - 10/01