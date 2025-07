Veja o ‘abismo’ financeiro entre Atlético-MG e Atlético Bucaramanga, rivais na Sula

O Atlético-MG visita o Atlético Bucaramanga na Colômbia em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida, no entanto, não só ressalta uma disputa para seguir vivo na segunda competição mais importante da América do Sul, mas também destaca uma grande diferença financeira entre os dois clubes.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O primeiro aspecto que evidencia o abismo financeiro entre os clubes são os valores dos elencos. O Galo figura-se entre as equipes mais valiosas do Campeonato Brasileiro, com um plantel avaliado em 95,1 milhões de euros (R$ 614,3 milhões). Em comparação, somados, os jogadores do time colombiano são avaliados em 7,53 milhões de euros (R$ 48,6 milhões), valor aproximadamente 12 vezes inferior ao do Atlético-MG.

Outro fator determinante para a desigualdade econômica são as folhas salariais. No mês, os atletas atleticanos recebem cerca de R$ 14,6 milhões. Enquanto isso, mensalmente, o Atlético Bucaramanga tem uma despesa salarial de "apenas" R$ 1,9 milhão. O atacante Hulk, por exemplo, recebe no Galo um salário de aproximadamente R$ 2 milhões, valor maior que recebem os jogadores da equipe colombiana.

continua após a publicidade

Hulk, jogador do Atlético-MG, em campo na Copa Sul-Americana (Foto: Pedro Souza / Atlético-MG)

➡️Vasco é goleado por adversário quase quatro vezes menos valioso na Sul-Americana