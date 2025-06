MLS propõe novo modelo de bônus para jogadores no Mundial

A MLS enviou uma nova proposta para a associção dos jogadores da competição (MLSPA) sobre como os bonus de participação na Copa do Mundo de Clubes serão pagos. Segundo o jornal "The Guardian", a nova oferta faria os atletas receberem 20% sobre as atuações da equipe em cada etapa da competição, mas não acordou sobre o máximo que será pago.

Com isso, os jogadores de cada um dos três times da Major League Soccer que vão disputar a competição receberiam $200 mil doláres (totalizando 1 milhão) para as equipes que vão disputar toda fase de grupos da competição. Esse valor aumentaria para $400 mil doláres em caso de vitória.

Caso a equipe venha a avança para o mata-mata, ela receberia $1,5 milhões de doláres. O valor aumentará caso as equipes continuem avançando dentro da competição.

Vale lembrar que a atual estrutura de bônus dos jogadores, que foi definida no acordo coletivo de trabalho (CBA) da MLSPA com a liga, ele permite que os jogadores da MLS recebam metade de qualquer prêmio ou dinheiro de participação concedido a uma equipe competindo em um torneio externo, mas com um limite máximo de US$ 1 milhão. Com o prêmio de participação de US$ 9,5 milhões do Mundial de Clubes concedido às equipes da MLS, os jogadores já haviam atingido o limite máximo de pagamento e não teriam direito a mais dinheiro para progredir no torneio.

Pelos termos propostos, caso um time da MLS venha a vencer o Mundial de Clubes, os jogadores teriam direito a dividir um prêmio total de até US$ 24,5 milhões. Alternativamente, se um time da MLS perder todos os seus jogos no Mundial de Clubes, os jogadores ainda receberão apenas um bônus coletivo de US$ 1 milhão.

Vale lembrar que o Seattle Sounders, uma das equipes que se classficou para a competição protestou contra a medida na semana passada. Na ocasião, a equipe entrou para aquecer usando uma camisa com a sigla "Club World Cup Cash Grab" em protesto contra os termos atuais.

Seattle Sounders protestando contra as cotas de premiação do Mundial de Clubes (Foto: Olivia Vanni/Getty Images via AFP)<br>

MLSPA reclama da proposta

A MLSPA confirmou que recebeu a proposta, mas reclamou que os 20% oferecidos estão abaixo do "padrão internacional". Além disso, também afirmou que a liga forçou que os jogadores a aceitarem a porposta.

A Copa do Mundo de Clubes começará a ser disputada no próximo dia 16. Ao todo, três equipes da MLS se classificaram para a competição: Seattle Sounders, Inter Miami e Los Angeles FC.