Milhões! Veja quanto o Flamengo arrecadou com o Mundial

O sonho do bicampeonato foi novamente adiado. O Flamengo perdeu nos pênaltis para o Paris Saint-Germain (FRA), nesta quarta-feira (17), e ficou com o vice-campeonato do Mundial de Clubes. Além disso, em termos financeiros, o Rubro-Negro permaneceu com os US$ 4 milhões arrecadados nas fases anteriores. Na conversão atual, o equivalente a R$ 22,03 milhões.

A equipe comandada por Filipe Luís disputou duas fases antes da final. Por avançar nas quartas de final, contra o Cruz Azul, do México, o clube embolsou US$ 2 milhões.

Já a classificação obtida na semifinal, contra o Pyramids, rendeu ao Flamengo mais US$ 2 milhões. Em cada fase destas citadas, a eliminação renderia a metade do valor. Se tivesse sido campeão, o Rubro-Negro arrecadaria mais US$ 1 milhão.

Veja a premiação do Mundial dividida por fase

Quartas de final

Eliminado: US$ 1 milhão

Classificado: US$ 2 milhões (caso do Flamengo)

Semifinal

Eliminado: permanece com US$ 2 milhões

Classificado: soma mais US$ 2 milhões (caso do Flamengo)

Final

Vice-campeão: permanece com US$ 4 milhões (caso do Flamengo)

Campeão: soma mais US$ 1 milhão

Total do campeão: US$ 5 milhões

Fifa The Best: melhor 11 passa de € 1 bilhão em valor de mercado

A Fifa premiou, na última terça-feira, os melhores jogadores da temporada. E foram selecionados, dentre os premiados na cerimônia em Doha, no Qatar, os jogadores para a equipe ideal da temporada (contada na lógica europeia) em meio às demais premiações do The Best. E o somatório do valor de mercado dos destaques passa de € 1,1 bilhão, de acordo com o site especializado Transfermarkt. Na conversão atual, o equivalente a R$ 7 bilhões.

Exatamente € 1,118 bilhão é valor de mercado dos eleitos: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, William Pacho, Virgil Van Dijk e Nuno Mendes; Vitinha, Pedri, Jude Bellingham e Cole Palmer; Lamine Yamal, Ousmane Dembélé. Clique aqui e entenda o somatório.

