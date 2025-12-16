AO VIVO: Confira todos os vencedores do Fifa The Best

A Fifa irá coroar o melhor jogador do mundo nesta terça-feira (16) na premiação do The Best, em Doha, no Catar. Na véspera da decisão da Copa Intercontinental entre PSG e Flamengo, um dos favoritos a levar a premiação é Ousmane Dembélé, atacante da equipe parisiense. A cerimônia começa às 14h, mas a entidade já está anunciando os vencedores de outras categorias nas redes sociais. ATUALIZAÇÃO: Santiago Montiel, do Independiente-ARG, venceu o Prêmio Puskas (Gol mais bonito do futebol masculino)

Premiações do Fifa The Best

🏆 Prêmio Puskas (Gol mais bonito do futebol masculino)

Santiago Montiel, do Independiente-ARG

🏆 Prêmio Marta (Gol mais bonito do futebol feminino)

Lizbeth Ovalle, do Tigres-MEX

🏆 Melhor goleiro - masculino

Gianluigi Donnarumma - Paris Saint-Germain/Manchester City

🏆 Melhor goleiro - feminino

Hannah Hampton - Chelsea

🏆 Fifa Fair Play

Dr. Andreas Harlass-Neuking - SSV Jan Regensburg

Membro da equipe médica do clube alemão, Andreas salvou a vida de um torcedor do Magbeburg durante um jogo da 2.Bundesliga, segunda divisão do futebol da Alemanha.

🏆 Torcida do ano

Zakho SC (Iraque)

Antes de um jogo contra o Al-Hudood, pelo Campeonato Iraquiano, a torcida do Zakho atiraram milhares de brinquedos infantis no campo, que foram recolhidos e doados para crianças necessitadas no páis.

Critérios do The Best

A votação do prêmio The Best da Fifa é realizada em duas etapas. Primeiro, um comitê formado por nomes relevantes do futebol mundial seleciona os dez finalistas da premiação. A partir dessa lista, tem início o processo de votação que define o vencedor.

O resultado final é definido por quatro grupos, todos com peso igual de 25%: técnicos de todas as seleções nacionais filiadas à Fifa, capitães de todas as seleções nacionais filiadas à Fifa, um jornalista indicado por cada federação filiada à Fifa e o público em geral. Cada votante escolhe três jogadores, em ordem de preferência. O primeiro colocado recebe cinco pontos, o segundo recebe três e o terceiro, um ponto. Ao término da votação, o atleta que somar o maior número de pontos é o vencedor do prêmio.

Em caso de empate na pontuação total, o critério de desempate considera, inicialmente, quem recebeu mais votos em primeiro lugar por técnicos, capitães e jornalistas. Se a igualdade permanecer, o desempate passa a ser feito pelo número de indicações como segundo colocado. Persistindo o empate, o prêmio é dividido entre os jogadores.

Para a edição de 2025, o período de avaliação considerado pela Fifa vai de 11 de agosto de 2024 a 2 de agosto de 2025. A votação popular ocorre por meio do site oficial da entidade, mediante cadastro do torcedor, que também escolhe seu top 3 em ordem. O comitê responsável pela definição dos finalistas é composto por ex-jogadores, ex-jogadoras, técnicos e técnicas.

Brasileiros na premiação

O atacante Raphinha, do Barcelona, é o único representante do Brasil entre os 11 finalistas ao prêmio de melhor jogador do mundo de 2025. O jogador concorre com nomes como Dembélé, Mbappé e Lamine Yamal.

Além das categorias individuais, jogadores brasileiros aparecem na disputa para integrar a seleção da temporada. Entre os goleiros, estão Alisson (Liverpool), Fábio (Fluminense), Weverton (Palmeiras) e John (Botafogo). Na defesa, concorrem Thiago Silva (Fluminense), Marquinhos (PSG) e Gabriel Magalhães (Arsenal). No ataque, os indicados são João Pedro (Chelsea), Raphinha (Barcelona) e Luiz Henrique (Botafogo).

Indicados ao The Best

Melhor jogador masculino

1 . Ousmane Dembélé (FRA) - PSG 2 . Achraf Hakimi (MAR) - PSG 3 . Harry Kane (ING) - Bayern de Munique 4 . Kylian Mbappé (FRA) - Real Madrid 5 . Nuno Mendes (POR) - PSG 6 . Cole Palmer (ING) - Chelsea 7 . Pedri (ESP) - Barcelona 8 . Raphinha (BRA) - Barcelona 9 . Mohamed Salah (EGI) - Liverpool 10 . Vitinha (POR) - PSG 11 . Lamine Yamal (ESP) - Barcelona

Melhor jogador feminino

Nathalie Bjorn (SUE) - Chelsea

Sandy Baltimore (FRA) - Chelsea

Temwa Chawinga (MWI) - Kansas City Current

Aitana Bonmati (ESP) - Barcelona

Lucy Bronze (CHE) - Chelsea

Mariona Caldentey (ESP) - Arsenal

Lindsey Heaps (EUA) - Lyon

Diani Kadidiatou (FRA) - Lyon

Melchie Dumornay (HAI) - Lyon

Patri Guijarro (ESP) - Barcelona

Ewa Pajor (POL) - Barcelona

Chloe Kelly (ING) - Manchester City/Arsenal

Leah Williamson (ING) - Arsenal

Alexia Putellas (ESP) - Barcelona

Claudia Pina (ESP) - Barcelona

Lauren James (ING) - Chelsea

Alessia Russo (ING) - Arsenal

Treinador - futebol masculino

1 . Javier Aguirre (MEX) - Seleção mexicana 2 . Mikel Arteta (ESP) - Arsenal 3 . Luis Enrique (ESP) - PSG 4 . Hansi Flick (ALE) - Barcelona 5 . Enzo Maresca (ITA) - Chelsea 6 . Roberto Martínez (ESP) - Seleção portuguesa 7 . Arne Slot (HOL) - Liverpool

Treinador - futebol feminino

Sonia Bompastor (FRA) - Chelsea

Jonatan Giráldez (ESP) - Lyon

Seb Hines (ING) - Orlando Pride

Renee Slegers (HOL) - Arsenal

Sarina Wiegman (HOL) - Seleção inglesa

Fifa The Best anunciará melhor jogador do mundo (Foto: FIFA/Divulgação)

