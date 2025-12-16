AO VIVO: Confira todos os vencedores do Fifa The Best
Cerimônia ocorre em Doha, no Catar
A Fifa irá coroar o melhor jogador do mundo nesta terça-feira (16) na premiação do The Best, em Doha, no Catar. Na véspera da decisão da Copa Intercontinental entre PSG e Flamengo, um dos favoritos a levar a premiação é Ousmane Dembélé, atacante da equipe parisiense. A cerimônia começa às 14h, mas a entidade já está anunciando os vencedores de outras categorias nas redes sociais. ATUALIZAÇÃO: Santiago Montiel, do Independiente-ARG, venceu o Prêmio Puskas (Gol mais bonito do futebol masculino)
Premiações do Fifa The Best
🏆 Prêmio Puskas (Gol mais bonito do futebol masculino)
Santiago Montiel, do Independiente-ARG
🏆 Prêmio Marta (Gol mais bonito do futebol feminino)
Lizbeth Ovalle, do Tigres-MEX
🏆 Melhor goleiro - masculino
Gianluigi Donnarumma - Paris Saint-Germain/Manchester City
🏆 Melhor goleiro - feminino
Hannah Hampton - Chelsea
🏆 Fifa Fair Play
Dr. Andreas Harlass-Neuking - SSV Jan Regensburg
Membro da equipe médica do clube alemão, Andreas salvou a vida de um torcedor do Magbeburg durante um jogo da 2.Bundesliga, segunda divisão do futebol da Alemanha.
🏆 Torcida do ano
Zakho SC (Iraque)
Antes de um jogo contra o Al-Hudood, pelo Campeonato Iraquiano, a torcida do Zakho atiraram milhares de brinquedos infantis no campo, que foram recolhidos e doados para crianças necessitadas no páis.
Critérios do The Best
A votação do prêmio The Best da Fifa é realizada em duas etapas. Primeiro, um comitê formado por nomes relevantes do futebol mundial seleciona os dez finalistas da premiação. A partir dessa lista, tem início o processo de votação que define o vencedor.
O resultado final é definido por quatro grupos, todos com peso igual de 25%: técnicos de todas as seleções nacionais filiadas à Fifa, capitães de todas as seleções nacionais filiadas à Fifa, um jornalista indicado por cada federação filiada à Fifa e o público em geral. Cada votante escolhe três jogadores, em ordem de preferência. O primeiro colocado recebe cinco pontos, o segundo recebe três e o terceiro, um ponto. Ao término da votação, o atleta que somar o maior número de pontos é o vencedor do prêmio.
Em caso de empate na pontuação total, o critério de desempate considera, inicialmente, quem recebeu mais votos em primeiro lugar por técnicos, capitães e jornalistas. Se a igualdade permanecer, o desempate passa a ser feito pelo número de indicações como segundo colocado. Persistindo o empate, o prêmio é dividido entre os jogadores.
Para a edição de 2025, o período de avaliação considerado pela Fifa vai de 11 de agosto de 2024 a 2 de agosto de 2025. A votação popular ocorre por meio do site oficial da entidade, mediante cadastro do torcedor, que também escolhe seu top 3 em ordem. O comitê responsável pela definição dos finalistas é composto por ex-jogadores, ex-jogadoras, técnicos e técnicas.
Brasileiros na premiação
O atacante Raphinha, do Barcelona, é o único representante do Brasil entre os 11 finalistas ao prêmio de melhor jogador do mundo de 2025. O jogador concorre com nomes como Dembélé, Mbappé e Lamine Yamal.
Além das categorias individuais, jogadores brasileiros aparecem na disputa para integrar a seleção da temporada. Entre os goleiros, estão Alisson (Liverpool), Fábio (Fluminense), Weverton (Palmeiras) e John (Botafogo). Na defesa, concorrem Thiago Silva (Fluminense), Marquinhos (PSG) e Gabriel Magalhães (Arsenal). No ataque, os indicados são João Pedro (Chelsea), Raphinha (Barcelona) e Luiz Henrique (Botafogo).
Indicados ao The Best
Melhor jogador masculino
- Ousmane Dembélé (FRA) - PSG
- Achraf Hakimi (MAR) - PSG
- Harry Kane (ING) - Bayern de Munique
- Kylian Mbappé (FRA) - Real Madrid
- Nuno Mendes (POR) - PSG
- Cole Palmer (ING) - Chelsea
- Pedri (ESP) - Barcelona
- Raphinha (BRA) - Barcelona
- Mohamed Salah (EGI) - Liverpool
- Vitinha (POR) - PSG
- Lamine Yamal (ESP) - Barcelona
Melhor jogador feminino
- Nathalie Bjorn (SUE) - Chelsea
- Sandy Baltimore (FRA) - Chelsea
- Temwa Chawinga (MWI) - Kansas City Current
- Aitana Bonmati (ESP) - Barcelona
- Lucy Bronze (CHE) - Chelsea
- Mariona Caldentey (ESP) - Arsenal
- Lindsey Heaps (EUA) - Lyon
- Diani Kadidiatou (FRA) - Lyon
- Melchie Dumornay (HAI) - Lyon
- Patri Guijarro (ESP) - Barcelona
- Ewa Pajor (POL) - Barcelona
- Chloe Kelly (ING) - Manchester City/Arsenal
- Leah Williamson (ING) - Arsenal
- Alexia Putellas (ESP) - Barcelona
- Claudia Pina (ESP) - Barcelona
- Lauren James (ING) - Chelsea
- Alessia Russo (ING) - Arsenal
Treinador - futebol masculino
- Javier Aguirre (MEX) - Seleção mexicana
- Mikel Arteta (ESP) - Arsenal
- Luis Enrique (ESP) - PSG
- Hansi Flick (ALE) - Barcelona
- Enzo Maresca (ITA) - Chelsea
- Roberto Martínez (ESP) - Seleção portuguesa
- Arne Slot (HOL) - Liverpool
Treinador - futebol feminino
- Sonia Bompastor (FRA) - Chelsea
- Jonatan Giráldez (ESP) - Lyon
- Seb Hines (ING) - Orlando Pride
- Renee Slegers (HOL) - Arsenal
- Sarina Wiegman (HOL) - Seleção inglesa
