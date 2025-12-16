menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

AO VIVO: Confira todos os vencedores do Fifa The Best

Cerimônia ocorre em Doha, no Catar

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/12/2025
11:02
Atualizado há 2 minutos
Fifa The Best
imagem cameraFifa The Best foi criado pela entidade em 2016 (Foto: Divulgação/Fifa)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Fifa irá coroar o melhor jogador do mundo nesta terça-feira (16) na premiação do The Best, em Doha, no Catar. Na véspera da decisão da Copa Intercontinental entre PSG e Flamengo, um dos favoritos a levar a premiação é Ousmane Dembélé, atacante da equipe parisiense. A cerimônia começa às 14h, mas a entidade já está anunciando os vencedores de outras categorias nas redes sociais. ATUALIZAÇÃO: Santiago Montiel, do Independiente-ARG, venceu o Prêmio Puskas (Gol mais bonito do futebol masculino)

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Premiações do Fifa The Best

🏆 Prêmio Puskas (Gol mais bonito do futebol masculino)
Santiago Montiel, do Independiente-ARG

🏆 Prêmio Marta (Gol mais bonito do futebol feminino)
Lizbeth Ovalle, do Tigres-MEX

🏆 Melhor goleiro - masculino
Gianluigi Donnarumma - Paris Saint-Germain/Manchester City

🏆 Melhor goleiro - feminino
Hannah Hampton - Chelsea

🏆 Fifa Fair Play
Dr. Andreas Harlass-Neuking - SSV Jan Regensburg

Membro da equipe médica do clube alemão, Andreas salvou a vida de um torcedor do Magbeburg durante um jogo da 2.Bundesliga, segunda divisão do futebol da Alemanha.

continua após a publicidade

🏆 Torcida do ano
Zakho SC (Iraque)

Antes de um jogo contra o Al-Hudood, pelo Campeonato Iraquiano, a torcida do Zakho atiraram milhares de brinquedos infantis no campo, que foram recolhidos e doados para crianças necessitadas no páis.

Critérios do The Best

A votação do prêmio The Best da Fifa é realizada em duas etapas. Primeiro, um comitê formado por nomes relevantes do futebol mundial seleciona os dez finalistas da premiação. A partir dessa lista, tem início o processo de votação que define o vencedor.

continua após a publicidade

O resultado final é definido por quatro grupos, todos com peso igual de 25%: técnicos de todas as seleções nacionais filiadas à Fifa, capitães de todas as seleções nacionais filiadas à Fifa, um jornalista indicado por cada federação filiada à Fifa e o público em geral. Cada votante escolhe três jogadores, em ordem de preferência. O primeiro colocado recebe cinco pontos, o segundo recebe três e o terceiro, um ponto. Ao término da votação, o atleta que somar o maior número de pontos é o vencedor do prêmio.

Em caso de empate na pontuação total, o critério de desempate considera, inicialmente, quem recebeu mais votos em primeiro lugar por técnicos, capitães e jornalistas. Se a igualdade permanecer, o desempate passa a ser feito pelo número de indicações como segundo colocado. Persistindo o empate, o prêmio é dividido entre os jogadores.

Para a edição de 2025, o período de avaliação considerado pela Fifa vai de 11 de agosto de 2024 a 2 de agosto de 2025. A votação popular ocorre por meio do site oficial da entidade, mediante cadastro do torcedor, que também escolhe seu top 3 em ordem. O comitê responsável pela definição dos finalistas é composto por ex-jogadores, ex-jogadoras, técnicos e técnicas.

Brasileiros na premiação

O atacante Raphinha, do Barcelona, é o único representante do Brasil entre os 11 finalistas ao prêmio de melhor jogador do mundo de 2025. O jogador concorre com nomes como Dembélé, Mbappé e Lamine Yamal.

Além das categorias individuais, jogadores brasileiros aparecem na disputa para integrar a seleção da temporada. Entre os goleiros, estão Alisson (Liverpool), Fábio (Fluminense), Weverton (Palmeiras) e John (Botafogo). Na defesa, concorrem Thiago Silva (Fluminense), Marquinhos (PSG) e Gabriel Magalhães (Arsenal). No ataque, os indicados são João Pedro (Chelsea), Raphinha (Barcelona) e Luiz Henrique (Botafogo).

Indicados ao The Best

Melhor jogador masculino

    1.
  1. Ousmane Dembélé (FRA) - PSG
    2. 2.
  2. Achraf Hakimi (MAR) - PSG
    3. 3.
  3. Harry Kane (ING) - Bayern de Munique
    4. 4.
  4. Kylian Mbappé (FRA) - Real Madrid
    5. 5.
  5. Nuno Mendes (POR) - PSG
    6. 6.
  6. Cole Palmer (ING) - Chelsea
    7. 7.
  7. Pedri (ESP) - Barcelona
    8. 8.
  8. Raphinha (BRA) - Barcelona
    9. 9.
  9. Mohamed Salah (EGI) - Liverpool
    10. 10.
  10. Vitinha (POR) - PSG
    11. 11.
  11. Lamine Yamal (ESP) - Barcelona

Melhor jogador feminino

  • Nathalie Bjorn (SUE) - Chelsea
  • Sandy Baltimore (FRA) - Chelsea
  • Temwa Chawinga (MWI) - Kansas City Current
  • Aitana Bonmati (ESP) - Barcelona
  • Lucy Bronze (CHE) - Chelsea
  • Mariona Caldentey (ESP) - Arsenal
  • Lindsey Heaps (EUA) - Lyon
  • Diani Kadidiatou (FRA) - Lyon
  • Melchie Dumornay (HAI) - Lyon
  • Patri Guijarro (ESP) - Barcelona
  • Ewa Pajor (POL) - Barcelona
  • Chloe Kelly (ING) - Manchester City/Arsenal
  • Leah Williamson (ING) - Arsenal
  • Alexia Putellas (ESP) - Barcelona
  • Claudia Pina (ESP) - Barcelona
  • Lauren James (ING) - Chelsea
  • Alessia Russo (ING) - Arsenal

Treinador - futebol masculino

    1.
  1. Javier Aguirre (MEX) - Seleção mexicana
    2. 2.
  2. Mikel Arteta (ESP) - Arsenal
    3. 3.
  3. Luis Enrique (ESP) - PSG
    4. 4.
  4. Hansi Flick (ALE) - Barcelona
    5. 5.
  5. Enzo Maresca (ITA) - Chelsea
    6. 6.
  6. Roberto Martínez (ESP) - Seleção portuguesa
    7. 7.
  7. Arne Slot (HOL) - Liverpool

Treinador - futebol feminino

  • Sonia Bompastor (FRA) - Chelsea
  • Jonatan Giráldez (ESP) - Lyon
  • Seb Hines (ING) - Orlando Pride
  • Renee Slegers (HOL) - Arsenal
  • Sarina Wiegman (HOL) - Seleção inglesa
Fifa The Best anuncia indicados do futebol feminino. (Foto: FIFA/Divulgação)
Fifa The Best anunciará melhor jogador do mundo (Foto: FIFA/Divulgação)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias