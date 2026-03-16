TNT anuncia renovação de contrato com produtor de conteúdo e humorista

A TNT Sports anunciou a renovação de contrato de Pedro Certezas, produtor de conteúdo e humorista que trabalha há mais de uma década na empresa. O jornalista, torcedor fanático do Botafogo, entrou na emissora em 2015, protagonizando momentos icônicos no canal "De Sola a Dez" e muitos outros. Em seu perfil pessoal no Youtube, soma mais de 1,5 milhão de inscritos.

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Certezas foi um dos principais interlocutores da marca com o público jovem, usando seu carisma e sua experiência como comunicador, Pedro consegue dialogar com diferentes tipos de público. Além de ser um dos principais rostos da marca no Brasil e apresentador do "De Sola a Dez", o botafoguense também auxilia na produção de conteúdos da TNT Sports, que soma mais de 70 milhões de seguidores em todas as suas redes sociais.

- Estou realmente muito feliz por continuar em casa. A TNT Sports é um lugar onde me sinto querido, tenho total liberdade pra ser quem eu sou de verdade e sou incentivado cada vez mais a ser criativo, sem medo de errar. Que venham mais anos maravilhosos juntos - disse o jornalista.

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Pedro Certezas renova seu contrato com a TNT Sports (Foto: Divulgação/Reprodução/TNTSports)

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TNT Sports renova com o comentarista Walace Borges

A TNT Sports anunciou a renovação de contrato do comentarista Walace Borges, uma das grandes revelações da marca nos últimos anos. O jornalista integra o elenco de alguns dos principais programas digitais da casa, como De Placa e De Zero a Dez, e é destaque do De Sola, pilar humorístico do grupo de mídia. Com comentários e análises precisas, Walace também participa de transmissões de importantes competições nacionais e internacionais.

- Há 10 anos, a TNT Sports confia em mim e ao mesmo tempo me proporciona vivenciar meus maiores sonhos profissionais. Essa renovação é mais um passo nessa história. E tenho certeza de que ainda estamos no início dessa parceria que será muito longeva - destaca Walace.