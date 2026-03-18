O Corinthians anunciou mais um acordo de patrocínio para o seu uniforme na temporada 2026. O clube acertou contrato com a PX, empresa especializada no mercado de transporte e tecnologia. O anúncio aconteceu na noite de terça-feira e amplia a rede de contratos comerciais da equipe com marcas exibidas na camisa e no calção.

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O contrato com a PX foi assinado por um ano e é válido para o time masculino do Corinthians. A empresa já fez sua estreia no clássico diante do Santos, na Vila Belmiro, no último domingo, pelo Brasileirão. A logo da empresa está estampado na parte de trás do calção dos atletas.

Osmar Stabile, presidente do Corinthians, ressalta que o acordo com a empresa faz parte da estratégia de crescimento das parcerias comerciais e de patrocínio do clube, que tem a segunda camisa mais valiosa do futebol brasileiro em termos de arrecadação com patrocinadores.

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- Para o Corinthians, a chegada da PX como patrocinadora valoriza a exposição de marca de seu uniforme e representa mais um passo nesta valorização e fortalecimento de parcerias estratégicas que contribuem com o clube - disse Stabile.

O presidente da PX, André Oliveira, destaca que o acordo com o Corinthians também é uma oportunidade de expansão da marca para um novo público, que consome o mercado do futebol, que o status de "Time do Povo" do clube se conecta com o propósito da empresa.

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- O Corinthians é o Time do Povo. E esse povo é o coração da nossa plataforma. Pessoas que movem o país todos os dias. A PX, por meio do Corinthians, quer chegar a todos os motoristas e ajudantes do Brasil. Em 2026, queremos ativar 25 mil prestadores somente em São Paulo - explicou Oliveira.

A PX atua na área de transportes e usa a tecnologia para atuar no setor, que funciona como uma plataforma que conecta motoristas de caminhão profissionais a transportadoras de todo o país. A empresa também conta com braços que lidam com gerenciamento de riscos e formação de novos profissionais para o mercado.

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