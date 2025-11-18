Milan anuncia patrocínio de multinacional presente no Brasil; saiba

O Milan anunciou um novo patrocinador. Na verdade, o Enel Group será Parceiro Premium e Parceiro Oficial de Energia. O acordo, anunciado pelo site do clube italiano, não tem detalhes revelados, mas será iniciado oficialmente no dia 29 deste mês, contra a Lazio. A companhia é uma multinacional do ramo de geração e distribuição de energias.

A empresa vai acompanhar o Milan nos jogos em casa, seja pelo Campeonato Italiano, seja pela Copa da Itália. O comunicado destaca que "as duas organizações pretendem gerar um impacto positivo, promover comportamentos responsáveis e contribuir para a construção de um futuro mais consciente e sustentável".

Quando joga?

Em campo, o Milan ocupa a terceira posição no Campeonato Italiano, com 22 pontos. Na Copa da Itália, volta a campo contra a Lazio, exatamente no dia 29, de lançamento do patrocínio.

Do lado de cá

No Brasil, o novo patrocinador rossonero é mais conhecido como "a" Enel, e está presente nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Ceará. Atende, respectivamente, 66 cidades; 24 cidades, incluindo a capital; e todos os 184 municípios.

Pode sair do Fluminense? Thiago Silva entra em pauta no Milan

O jornal "La Repubblica" publicou uma notícia sobre um interesse do Milan no retorno de Thiago Silva, do Fluminense. A ideia ainda é embrionária, segundo o portal. Nem o estafe do zagueiro, nem o Tricolor foram procurados pelo time rossonero. Peça fundamental no elenco e com foco no Flu, o zagueiro só sai se quiser.

Milan e Inter finalizam compra do terreno do San Siro e avançam por novo estádio

No início do mês, o Milan e a Inter de Milão anunciaram a assinatura da compra da chamada Grande Função Urbana de San Siro, que inclui o estádio e toda a área em torno do complexo. A operação foi formalizada por meio de escritura assinada com a Prefeitura de Milão. A partir de agora, a obra vai poder sair do papel.