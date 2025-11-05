O Milan e a Inter de Milão anunciaram a assinatura da compra da chamada Grande Função Urbana de San Siro, que inclui o estádio e toda a área em torno do complexo. A operação foi formalizada por meio de escritura assinada com a Prefeitura de Milão.

O acordo marca um novo capítulo para os dois clubes e para a cidade. Agora, o caminho está aberto para a construção de um novo estádio e para um projeto de regeneração urbana da região.

O projeto arquitetônico e urbanístico foi desenvolvido em parceria pelos escritórios Foster + Partners e Manica. Eles são responsáveis pelo plano diretor e pelo design da nova arena. Está previsto um estádio de alto nível estrutural e sustentável.

O novo San Siro pretende reformular 281 mil metros quadrados da região do estádio. E a arena em si terá capacidade para 71,5 mil lugares, de acordo com publicação oficial dos clubes. A ideia é ter dois níveis de arquibancada com acessibilidade.

Ex-Milan e Inter comemora demolição do San Siro: 'Já era hora'

O ex-atacante Christian Vieri, que jogou tanto pela Inter de Milão quanto pelo Milan, celebrou o projeto de compra e reconstrução do Estádio San Siro pelos dois clubes. Tal declaração foi dada no mês passado.

- Já era hora. Finalmente, teremos um novo estádio como a cidade de Milão merece. Até demoliram Wembley e construíram uma arena mais moderna, mais adequada às necessidades do futebol e da sociedade atual. Podemos fazer exatamente a mesma coisa - desabafou o ex-centroavante da seleção italiana.

Com o San Siro previsto para ser utilizado na Eurocopa de 2032, a ser sediada na Itália e Turquia, Vieri defende que o estádio precisa passar por essa transformação para poder receber o grandioso evento:

- Grandes lembranças permanecerão, mas honestamente, não poder sediar a Eurocopa ou uma final da Liga dos Campeões porque não temos um estádio moderno é inaceitável e, francamente, não acho que beneficie ninguém - disse.