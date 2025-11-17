Pode sair do Fluminense? Thiago Silva entra em pauta no Milan

O jornal "La Repubblica" publicou uma notícia sobre um interesse do Milan no retorno de Thiago Silva, do Fluminense. A ideia ainda é embrionária, segundo o portal. Nem o estafe do zagueiro, nem o Tricolor foram procurados pelos Rossoneros. Peça fundamental no elenco e com foco no Flu, o zagueiro só sai se quiser.

Com 41 anos, uma venda é praticamente impossível. Mesmo que não fosse, o interesse do Fluminense é de manter o zagueiro pelo máximo de tempo possível. Thiago Silva tem contrato até o meio de 2026. Além de capitão, o jogador também é uma referência técnica do clube, colocando o Tricolor entre as melhores defesas do Brasil.

Na ítália, o interesse é contar justamente com tudo isso que o Thiago entrega ao Fluminense: liderança e qualidade. No Milan, o camisa 3 fez história logo após deixar o Brasil, entre 2009 e 2012. Lá, o craque foi campeão italiano e formou dupla com Nesta.

Thiago Silva se aposenta no Fluminense?

Quando voltou ao Brasil, a vontade do jogador era de jogar a Copa do Mundo de 2026 e encerrar a carreira. Fora das convocações da Seleção Brasileira até o momento, a vontade parece mais distante de virar realidade. O jogador também já falou sobre se aposentar com o título da Copa do Brasil, competição que o Fluminense briga pelo troféu. Thiago trata como um sonho fechar o seu currículo pelo Flu com o mesmo título do início da sua trajetória.

