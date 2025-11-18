Botafogo x Sport: veja o valor de mercado dos elencos

O atual campeão brasileiro e do continente que tenta se garantir na próxima Copa Libertadores. O primeiro rebaixado desta edição do Brasileirão. O sexto colocado, com 52 pontos, contra o lanterna, que somou apenas 17 pontos. Times que vão se enfrentar nesta terça-feira, e que também têm diferença no valor de mercado proporcional à da tabela de classificação. São o Botafogo e o Sport desta terça-feira. Nesta ordem.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

De acordo com o site especializado Transfermarkt, o grupo de jogadores do Botafogo vale € 138,35 milhões. Já o do Sport está avaliado em € 39,5 milhões. Uma diferença de € 98,85 milhões que faz da equipe mandante da partida desta do Estádio Nilton Santos, a que tem o terceiro elenco mais valioso do campeonato.

O grupo da equipe visitante é o 16º mais valioso. Não é dos mais caros, mas também não condiz com uma das piores campanhas da história da competição - atualmente, 17 pontos em 33 rodadas. Apenas duas vitórias até aqui.

continua após a publicidade

Destaques de cada time

O jogador mais valioso do Sport é o volante Zé Lucas, atualmente com a Seleção Sub-17. O meio-campista está avaliado em € 5 milhões. Para se ter ideia da discrepância, caso fosse jogador do Botafogo, ele seria apenas o 10º atleta mais caro. Isso empatado com os zagueiros David Ricardo e Barboza e os pontas Jeffinho e Nathan Fernandes. O volante Danilo, com € 28 milhões, é o mais caro do Glorioso.

Escalação

O técnico alvinegro, Davide Ancelotti, não terá Joaquín Correa e Santi Rodríguez, que serão reavaliados após problemas sofridos nos treinamentos. Por outro lado, Jordan Barrera e Álvaro Montoro retornam ao grupo. No lado pernambucano, o zagueiro Ramon Menezes e o lateral-direito Matheus Alexandre foram expulsos contra o Flamengo, na última rodada, e vão cumprir suspensão.

continua após a publicidade

De um para o outro

O zagueiro Riquelme Felipe, do Sport, pode ser titular nesta terça, mas deve ser jogador do Botafogo no ano que vem. A negociação está encaminhada, restando detalhes para ser concluída.