Comprado pelo Betis, Antony recupera valor de mercado; entenda

O Betis anunciou, na última segunda-feira, a contratação do atacante Antony. Antes no clube espanhol por empréstimo, o brasileiro teve os direitos econômicos adquiridos junto ao Manchester United. E no melhor momento de valor pessoal do jogador em 18 meses.

O atacante voltou a ganhar valor de mercado nos últimos seis meses - de € 20 milhões no último dezembro a € 35 milhões em junho. O que aconteceu no período? Exata e somente o empréstimo no Betis. Foram nove gols e seis assistências em 26 jogos no primeiro semestre. Mais especificamente em três meses.

São Paulo

Mas a primeira avaliação de Antony no site especializado Transfermarkt foi em fevereiro de 2019. O jogador revelado no São Paulo em 2018 tinha 18 anos e valia € 5 milhões no início do ano seguinte. O valor do atacante foi subindo constantemente até novembro de 2019, quando ele foi avaliado em € 20 milhões.

Ajax

Houve uma pequena redução para € 18 milhões em abril de 2020 naquela que foi a última avaliação antes de o jogador se transferir para o Ajax (HOL). No clube da capital holandesa, foram duas temporadas de sucesso e uma transferência no início de 2022/2023.

Neste período aconteceram dois momentos de crescimento. Da primeira avaliação na Europa, em outubro de 2020, € 18 milhões, até a segunda, de € 25 milhões em janeiro de 2021. E da terceira apuração de valor, após estabilidade em relação à anterior, até € 35 milhões em janeiro de 2022.

Queda no Manchester United e empréstimo ao Betis

Antony seguiu valendo € 35 milhões em junho daquele ano. Mas no momento da primeira avaliação após a transferência para o Manchester United (ING), em setembro de 2022, já eram € 75 milhões. Só que esse valor só fez despencar até setembro de 2024 para € 20 milhões e se manteve três meses depois. Também pudera: foram 12 gols em 96 jogos. Em três temporadas.

Foi neste momento de uma baixa que parecia infindável que o atacante se transferiu para o Betis. E tudo mudou.