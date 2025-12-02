O Vasco da Gama entra em campo na noite desta terça-feira (2), às 19h (de Brasília), em São Januário, para um confronto com o Mirassol, válido pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. E a partida terá um toque especial: o Gigante da Colina vestirá uma camisa comemorativa da Kappa.

Kappa Celebra 25 Anos da Revolucionária Kombat 2000.

Vasco usará camisa comemorativa contra o Mirassol. (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O uniforme especial faz parte da celebração global da Kappa pelos 25 anos da icônica linha Kombat 2000. Este design, que se tornou atemporal,revolucionou o futebol e a moda esportiva na virada do milênio, sendo conhecido por sua modelagem skin-fit, que agia como uma verdadeira "segunda pele" para os atletas, otimizando a performance e se tornando um ícone para diversas gerações de torcedores.

Para marcar o aniversário, a Kappa lançou o uniforme Kombat XXV. Dezenove times patrocinados pela marca ao redor do mundo estão utilizando a peça durante os meses de novembro e dezembro, reforçando o legado de inovação da tecnologia Kombat.

O uniforme comemorativo está sendo vendido oficialmente pela Kappa na Europa pelo valor de 125€ (aproximadamente R$ 775). No entanto, a princípio, não existem planos de comercialização do modelo aqui no Brasil.