NFL em São Paulo: emissora confirma transmissão do jogo

Na televisão por assinatura, a ESPN; no streaming, o Disney+. Estes serão mais dois canais de transmissão, para o Brasil, do jogo entre Los Angeles Chargers e Kansas Chiefs, na Neo Química Arena, na sexta-feira. O grupo Disney celebra a exibição do jogo pela NFL em solo brasileiro pelo segundo ano consecutivo.

Anteriormente, as transmissões previstas para a partida eram do Sportv, também na tv fechada; da CazéTV e da GeTV, no Youtube, e do Globoplay, no streaming. São, portanto, mais duas opções para quem for acompanhar o duelo.

Ingressos esgotados

O futebol americano segue com fortes indícios de crescimento no Brasil. Isso porque a carga de aproximadamente 15 mil ingressos da pré-venda para o aguardado confronto entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, pela temporada regular da NFL, no Brasil, esgotaram em apenas duas horas, no dia 9 de junho.

A pré-venda foi aberta exclusivamente para clientes de um dos patrocinadores oficiais da liga (XP) e a demanda surpreendeu os fãs que aguardaram o andamento da fila virtual na plataforma Ticketmaster desde que esta foi aberta, ao meio-dia. Em São Paulo, no Shopping Ibirapuera, a venda presencial na bilheteria oficial também aconteceu na tarde daquela segunda-feira.

Programação

Conforme apurou o Lance!, o primeiro pousar no Brasil deve ser o mandante LA Chargers, com chegada prevista para terça-feira (2) à noite. Já o KC Chiefs desembarca na capital paulista na quarta-feira (3) para o confronto válido pela primeira rodada da temporada regular 2025/26.

A NFL, por sua vez, informou que os Chargers realizarão treinamento no fim da tarde de quarta-feira (3), no centro de treinamento do Corinthians, o CT Joaquim Crava. Antes, no mesmo local, o técnico Jim Harbaugh e o quarterback Justin Herbert concedem entrevista coletiva.

Já os Chiefs treinam no São Paulo Athletic Club (SPAC) na manhã de quinta-feira (4), véspera da partida. O técnico Andy Reid e o quarterback Patrick Mahomes, além de possíveis outros jogadores, participam de entrevista coletiva.