Vini Jr, sozinho, vale três vezes mais que a seleção da Venezuela; veja raio-X

Raio-X dos valores de mercado de Brasil e Venezuela



Avaliado em R$ 805 milhões, Vini Jr estreiará nas eliminatórias contra um rival que, somando todos os jogadores convocados, custa R$ 243 milhões.



O atacante do Real Madrid, que perdeu a última data Fifa com lesão, é o jogador mais valioso da Seleção. Somando os 23 nomes, o valor atual do elenco brasileiro é de R$ 5,04 bilhões.



+ Ranking Lance! Biz: as seleções nacionais mais valiosas do mundo