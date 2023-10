Quem ganha mais? Compare salários de Vini Jr, Lewandowski e outros astros da LaLiga

Os maiores salários do futebol espanhol



✔️ Nem Vini Jr, nem Lewandowski. O maior salário da LaLiga é de Frenkie de Jong, meia holandês do Barcelona. De acordo com levantamento do Capology, site especializado em finanças do futebol, ele recebe um salário bruto de € 37,5 milhões por ano, o que representa R$ 16,5 milhões por mês.



✔️ Três jogadores experientes do Real Madrid aparecem na sequência com cifras superiores a R$ 10 milhões mensais: Toni Kroos, Davic Alaba e Luka Modric.



