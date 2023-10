De academia a rede de restaurantes: os negócios de Bernardinho fora das quadras

Os negócios de Bernardinho



Em entrevista dada ao QG Esporte Clube em 2022, Bernardinho revelou que dedica metade do seu tempo ao esporte, enquanto a outra metade é voltada fundamentalmente a atividades em torno do mundo empresarial.



Nas últimas décadas, ele aproveitou oportunidades de investimento e se tornou sócio de empresas de diferentes áreas do mercado. Dois exemplos marcantes são a Bodytech, uma das maiores redes de academia no país, e o Delírio Tropical, rede de restautantes tradicional no Rio de Janeiro.



