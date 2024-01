Da liga às SAFs: veja sete previsões para os negócios esportivos em 2024

4. Arábia Saudita amplia investimentos



Se 2023 marcou o início do investimento saudita no futebol, 2024 será o ano da consolidação. Com novo limite de estrangeiros por time, a Saudi Pro League irá atrair uma série de astros do futebol mundial, como Salah, Bruno Fernandes e até mesmo o brasileiro Casemiro. A liga ainda vai oferecer o maior salário da história para Kylian Mbappé, mas o craque francês vai optar por seguir na Europa.



5. Flamengo bate novo recorde de faturamento



Voltando ao Brasil, 2024 será histórico para o Flamengo. Pelo menos, nas finanças. Com valorização do espaço máster e possíveis premiações de títulos, o clube rubro-negro vai registrar o maior faturamento na história do futebol brasileiro. A aposta do Lance! Biz é que seja em torno de R$ 1,5 bilhão.