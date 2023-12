Futebol brasileiro encerra 2023 com alta de público nos estádios; veja números e destaques

Aumento de 15% no público pagante



Ao todo, mais de 24 milhões de pessoas pagaram ingressos durante a temporada 2023 do futebol brasileiro. O número representa um crescimento superior a 15% em relação ao público de 2022, mesmo com 26 jogos a menos.



Cabe ressaltar que a comparação engloba dois anos sem interferências externas que afetariam a presença do público nos estádios. Isto evidencia um aumento genuíno no interesse dos torcedores em participar dos jogos presencialmente.