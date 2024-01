Corinthians renova patrocínio e encaminha uniforme para 2024; veja espaços disponíveis

No novo acordo, a UniCesumar ampliou a parceria com o Timão também para o time feminino e incluiu a ativação da marca no backdrop de entrevistas.



A renovação do contrato foi conduzida pela Wolff Sports, agência de Marketing esportivo que atua na negociação de patrocínios de clubes pelo Brasil.



➡️ Confira os maiores acordos de patrocínio máster no futebol brasileiro



- Tanto o Corinthians quanto a Unicesumar estão muito contentes com esta parceria, que se iniciou há mais de nove meses. Antecipamos a renovação para mais um ano de contrato, em um acordo que também passará a contemplar a equipe feminina de futebol do clube, que vem fazendo um brilhante trabalho na modalidade - disse Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports.