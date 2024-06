Twitch encerra a primeira edição da Kings World Cup com picos de audiência de streamers brasileiros

A Twitch encerrou as transmissões da Kings World Cup no domingo (9) com mais de 83 milhões de espectadores sintonizados ao longo do torneio. Entre as marcas patrocinadoras da competição estavam McDonald’s, Spotify, Adidas, Bimbo, Caixa, Amazon Prime, Sportium e Nuevo León City.



Gaules vs. Ibai Llanos: A final foi entre os dois maiores streamers da Twitch na América Latina.



Com a final ocorrendo de madrugada no Brasil, a equipe de Ibai Llanos, Porcinos F.C, se consagrou campeã do torneio em uma final muito disputada contra a equipe G3X, liderada por Gaules e pelo melhor jogador de Fut7 do mundo, Kelvin Oliveira, que ganhou o prêmio de melhor jogador do torneio, melhor jogador da final e artilheiro.



