Quem lidera? Veja ranking dos jogadores mais caros da Eurocopa

Alemanha e Escócia se enfrentam nesta sexta-feira (14), às 16h, no jogo inaugural da Eurocopa 2024. O torneio reúne as principais seleções do continente europeu e, é claro, grandes astros do futebol mundial. Alguns deles, inclusive, avaliados em mais de R$ 1 bilhão.



➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp



São os casos de Jude Bellingham, da Inglaterra, e Kylian Mbappé, da França. Os dois atletas do Real Madrid têm um valor de mercado de € 180 milhões (R$ 1,04 bilhão) e lideram o ranking de jogadores mais valiosos da Euro 2024, segundo o Transfermarkt.