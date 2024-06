Salários milionários! Saiba quanto ganham os astros da Seleção Brasileira

O Brasil enfrenta os Estados Unidos, nesta quarta-feira (12), no último amistoso antes da Copa América 2024. A lista de Dorival Júnior para o torneio reúne astros que recebem salários milionários no futebol europeu. Mas, afinal, quem é o mais pem pago na Seleção Brasileira?



➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp



De acordo com o site Capology, especializado em finanças do esporte, o líder do ranking é Vini Jr, que fatura € 20,8 milhões (R$ 122 milhões) por ano no Real Madrid. A remuneração mensal, portanto, está na faixa de R$ 10 milhões.