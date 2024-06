Quais são os clubes mais ricos do Brasil? Veja ranking de receitas

A soma das receitas dos 20 clubes da Série A do Brasileirão atingiu R$ 8,8 bilhões em 2023, o maior valor já contabilizado na história e uma alta de 22% em relação ao ano anterior. Os dados estão no Relatório Convocados, elaborado pela Consultoria Convocados em parceria com a Galapagos Capital e a Outfield.



➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp