Entenda os negócios e o dinheiro por trás da Kings World Cup

A primeira edição da Kings World Cup, torneio criado pelo ex-zagueiro Gerard Piqué e pelo streamer espanhol Ibai Llanos, chega ao fim neste sábado (8) com a expectativa de 50 mil pessoas no estádio de Monterrey, no México. O interesse do público é apenas mais uma prova do sucesso comercial do evento.



