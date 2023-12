Muito além da premiação: título do Mundial pode fortalecer marca e render milhões ao Fluminense

- Quando um time se torna campeão mundial, além de adquirir este selo máximo de autoridade dentro da modalidade, é também um ótimo chamariz para a otimização de suas receitas. Chegar ao topo do mundo, nos moldes atuais de competição, é uma façanha para poucas equipes brasileiras e isso muda a instituição de patamar - explica Rene Salviano, CEO da Heatmap, agência que atua com marketing e patrocínio esportivo, antes de completar:



➡️ Mundial paga premiação menor que Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores; veja valores



- Naturalmente, as propriedades comerciais que o clube tem a oferecer sofrem um impacto positivo de valorização. Na outra via, as empresas também passam a ter uma nova e ótima oportunidade de se aliarem a uma marca que se posicionará em um escalão diferente em relação à maioria de seus concorrentes dentro do futebol.