Pau FC, da França, fecha parceria inédita para entrar no mercado brasileiro

O Pau Football Club, da França, está a caminho do mercado brasileiro. O clube fechou uma parceria com a agência Magnitude, uma plataforma de esportes e entretenimento com atuação global, especializada na gestão de talentos, ativação de marcas e patrocínio.



Fundada em 2009 no Rio de Janeiro, a empresa passa a ser a representante exclusiva do Pau FC no Brasil, desempenhando um papel de interlocução com atletas, empresas e parceiros comerciais.