Mundial paga premiação menor que Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores; veja valores

Com cifras congeladas há mais de uma década, a premiação do Mundial está muito aquém dos valores oferecidos aos campeões de outras competições, como Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, por exemplo.



💰 Fluminense na Libertadores 2023: R$ 133 milhões

💰 São Paulo na Copa do Brasil 2023: R$ 88,7 milhões

💰 Palmeiras no Brasileirão 2023: R$ 47,5 milhões*



* O valor de R$ 47,5 milhões é referente à parcela de desempenho no Brasileirão. Os clubes recebem outros valores pelo contrato de TV aberta, TV fechada e pay-per-view.



➡️ Campeão da Copa do Brasil, Libertadores ou Brasileirão: quem fatura mais alto?



- Com toda a exposição garantida pelas competições realizadas pela Fifa, o Mundial de Clubes apresenta grande potencial para oferecer premiações que se aproximem mais às das principais competições futebolísticas do mundo. No momento, as cifras disponibilizadas no atual formato não deixam de ser relevantes, mas mostram-se defasadas até mesmo em relação a competições como o Campeonato Brasileiro, em que o campeão garantiu R$ 47,5 milhões em 2023 - avalia Rogério Neves, CEO da Motbot, empresa especializada em crowdfunding esportivo.



Expectativa pelo aumento da premiação



O cenário de premiações modestas no Mundial de Clubes está próximo do fim. O novo formato do torneio a partir de 2025, com 32 times e edições a cada quatro anos, vai ofecerer valores mais atrativos para os participantes.



De acordo com a imprensa europeia, por exemplo, a Fifa discute oferecer 50 milhões de euros (cerca de R$ 267 milhões) aos clubes somente pela participação na competição. Cabe destacar que estes valores ainda não estão confirmados.