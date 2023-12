Nova agência e garantia de R$ 1,4 bilhão aos clubes: entenda a nova proposta do Mubadala à Libra

Para que serve a garantia mínima?



A garantia mínima serve como uma forma de proteção aos clubes. Caso a agência não consiga vender os direitos de transmissão pelo valor "prometido", ela terá que aportar a diferença para alcançar a garantia mínima aos clubes.



Como seria a divisão da receita?



De acordo com o ge.globo, os clubes receberiam o valor integral no primeiro ciclo de três anos, de 2025 a 2027. A partir do segundo ciclo de negociação, o Mubadala propõe ficar com 5% dos direitos de transmissão.



Quais são os clubes da Libra?