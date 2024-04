Streaming negocia para ter jogos do Brasileirão a partir de 2025

Com esses números, a Amazon ficaria com um total de 425 jogos pelo tempo de contrato previsto (2025 a 2029). Não há informações sobre valores.



De acordo com a Folha de S. Paulo, a Amazon também tem conversas com a Globo para o licenciamento de partidas dos clubes da Libra no Brasileirão a partir de 2025. As negociações, no entanto, teriam esfriado nos últimos meses devido à saída do Corinthians e ao número de clubes reduzido.



